Yeni Windows 11 Güncellemesi Dosyalar Üzerindeki Kontrolünüzü Artırıyor

Dosya Gezgini nihayet bir sonraki Windows 11 güncellemesinde sekmeler kazanacak olsa da şimdi bunun için ilk büyük 2022 güncellemesi kullanıma sunuldu. Bununla birlikte PowerToys bilgisayarınızı yavaşlatan dosyaların neleri kullandığını görmek için faydalı bir güncelleme getiriyor.

PowerToys, PC'nizi veya dizüstü bilgisayarınızı, farenizi kolayca bulmak için bir spot ışığı koymaktan veya bu güncellemenin geldiği Dosya Gezgini'ne bazı ek araçlar eklemekten iyileştirmeye yardımcı olacak bir araç koleksiyonuna sahip bir uygulama.

Bilgisayarınızı Yavaşlatan Dosyalara Son

Windows Latest'e göre PowerToys'a yönelik bu yaklaşan güncelleme, sağ tık menüsünde, söz konusu dosyayı tam olarak hangi işlemlerin kullandığını bulmak için bir seçenek görmenize olanak tanıyacak. Örneğin bazı dosyaların bilgisayarınızı yavaşlattığını düşünüyorsanız incelemek için bu özellik işinize yarayacak.

Bu, bilgisayarınızın neden yavaşladığını daha hızlı öğrenebileceğiniz ve bilgisayarınızı tamamen yeniden başlatmak yerine söz konusu dosyayı durdurabileceğiniz için birçok yönden de yararlı olabilir.

Bu özellik hâlâ test aşamasında ve henüz kullanıcılar tarafından kullanılamamakta ancak bir grup dosyayı yeniden adlandırmada bazı adımları kolayca pratikleştirdiğinden ne olursa olsun PowerToys'u kullanmak işinizi kolaylaştırabilir.