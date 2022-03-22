Yeni Windows 11 Güncellemesi Paint'e Bazı Yenilikler Getiriyor

Microsoft, en eski uygulamalarından Paint'i yaklaşan Windows 11 güncellemesinde iyileştirmeye devam ediyor. Yeni güncellemeyle Paint, görselden renk seçme, nesneleri yeniden boyutlandırma ve daha fazlası için yeni iyileştirmelere ve yeniliklere sahip olacak.

Microsoft'un son güncellemesi Notepad'e emojileri ve Windows Media Player'ın geri dönüşünü sağlıyor. Paint ise daha önce Windows 11'in genel görünümüne uyacak şekilde yenilenmiş bir tasarımla karşımıza çıkmıştı ancak şimdilik karanlık temaya sahip değiliz.

2022'nin ikinci yarısında gelmesi planlanan ilk büyük güncelleme olan Sun Valley 2 ile, WhatsApp üzerinden gönderilecek fotoğrafları hızla kırpmaya veya yeniden boyutlandırmaya yardımcı olmak için Paint'te daha fazla iyileştirme göreceğiz. Bu son değişiklikler, Paint veya henüz benzer eski ve yenileme almamış başka bir uygulama için sırada neler görebileceğimizi merak etmemize neden oluyor.

Peki bir sonraki yenilik Haritalar'a gelebilir mi?

Windows 11 gelecekte yapacağı güncellemelerle eski uygulamalarının çoğunu yenilemeyi planlıyor. Paint, Snipping Tool ve Notepad'in tüm tasarımlarında Windows 11'e uyacak şekilde yenilemeler yapıldıktan sonra adlarında değişiklik görülen bazı uygulamalar da oldu. Komut İstemi yakın zamanda Terminal olarak değiştirilirken, Groove Music de Windows Media Player olarak değişti.

Tabii yenilemeden yararlanabilecek başka uygulamalar da var. Haritalar artık eskimeye yüz tutmuş tasarımında alacağı yeniliklerle Windows 11'in temasına daha uygun bir hâle getirilebilir.