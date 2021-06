Yeni Windows Tanıtım Tarihi Resmi Olarak Açıklandı

Windows 11 etkinlik tarihi belli oldu. ABD'li teknoloji devi Microsoft, en sonunda Windows 11'i başlatmaya hazır görünüyor. Ancak şirket, ilk defa yeni bir Windows sürümü hakkında bu kadar heyecanlı olduğunu söylüyor.

Microsoft geçtiğimiz dönemden bu yana "yeni nesil" bir Windows'la ilgili açıklamalar yapıyor. Ortaya çıkan son iddialara göre yenilikler, şirketin yalnızca mevcut Windows 10 yazılımına bir güncelleme değil, işletim sisteminin yeni numaralı bir sürümüne de hazırlanmakta olduğunu gösteriyor: Windows 11.

ABD merkezli yazılım devi, Windows 11 etkinliğini 24 Haziran için duyurdu ve Windows için sırada ne olduğunu gösterme sözü verdi. Tweet'te paylaşılan etkinlik davetiyesi, pencereden iki dikey çubukta parlayan ışıkla görünen yeni Windows logosuna benzeyen resmi içeriyor. Microsoft, bu resmin hareketli bir versiyonunu paylaştı ve şirketin yatay çubukları kasıtlı olarak görmezden geldiğini ortaya koydu.

Microsoft'un Windows etkinliği, Windows ve Surface etkinlikleri için alıştığımız bir başlangıç ​​zamanına sahip değil. 11 AM ET'de (Türkiye saati ile 18.00) başlayacak.

