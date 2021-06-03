Yeni Windows Tanıtım Tarihi Resmi Olarak Açıklandı

Windows 11 etkinlik tarihi belli oldu. ABD'li teknoloji devi Microsoft, en sonunda Windows 11'i başlatmaya hazır görünüyor. Ancak şirket, ilk defa yeni bir Windows sürümü hakkında bu kadar heyecanlı olduğunu söylüyor.

Microsoft geçtiğimiz dönemden bu yana "yeni nesil" bir Windows'la ilgili açıklamalar yapıyor. Ortaya çıkan son iddialara göre yenilikler, şirketin yalnızca mevcut Windows 10 yazılımına bir güncelleme değil, işletim sisteminin yeni numaralı bir sürümüne de hazırlanmakta olduğunu gösteriyor: Windows 11.

ABD merkezli yazılım devi, Windows 11 etkinliğini 24 Haziran için duyurdu ve Windows için sırada ne olduğunu gösterme sözü verdi. Tweet'te paylaşılan etkinlik davetiyesi, pencereden iki dikey çubukta parlayan ışıkla görünen yeni Windows logosuna benzeyen resmi içeriyor. Microsoft, bu resmin hareketli bir versiyonunu paylaştı ve şirketin yatay çubukları kasıtlı olarak görmezden geldiğini ortaya koydu.

Microsoft'un Windows etkinliği, Windows ve Surface etkinlikleri için alıştığımız bir başlangıç ​​zamanına sahip değil. 11 AM ET'de (Türkiye saati ile 18.00) başlayacak.

Join us June 24th at 11 am ET for the #MicrosoftEvent to see what’s next. https://t.co/kSQYIDZSyi pic.twitter.com/Emb5GPHOf0 — Windows (@Windows) June 2, 2021

Windows 11 etkinlik tarihi belli oldu

Etkinlik davetinin ardından Microsoft yöneticisi Yusuf Mehdi, "Windows 95'ten beri yeni bir Windows sürümü için bu kadar heyecanlanmadığını” söyledi. Microsoft'un özellikle Windows yeni sürümünün yolda olduğundan bahsettiğini ilk kez duyuyoruz.

Etkinlik daveti, Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın yeni nesil Windows duyurusunu yapmasından sadece bir hafta sonra geldi. Nadella, Microsoft'un yakında Windows'ta son on yılın en önemli güncellemelerinden birini paylaşacağına söz verdi.

CEO Nadella, geçtiğimiz günkü konferansın açılış konuşmasında, Microsoft'un Windows'u sadece yenilemeyeceğini, yeni nesil bir Windows işletim sistemi üzerinde çalıştıklarını aktarmıştı. Nadella, açılış konuşmasının yaklaşık 15 dakikalık bölümünde şunları söylemişti:

"Windows hiç bu kadar önemli olmamıştı. Windows 10, 1,3 milyardan fazla kişi tarafından çalışmak, öğrenmek, bağlanmak ve oyun oynamak için kullanılıyor. Windows, tüm geliştirici ve iş birliği araçlarınızı tek bir yerde topluyor. İstediğiniz donanımı seçmenize izin verir, Linux ve Windows ile birlikte çalışır ve modern bir Terminal'e sahiptir. Ancak yakında, geliştiriciler ve içerik oluşturuculara daha büyük ekonomik fırsatların kilidini açmak için son on yılın en önemli Windows güncellemelerinden birini paylaşacağız. Son birkaç aydır kendi kendime bu duyuruyu bekliyorum ve yeni nesil Windows konusunda inanılmaz derecede heyecanlıyım."

Microsoft, Windows 10'un ötesine ve Windows 11'e geçmeye gerçekten hazırsa, bunu yansıtacak büyük görsel değişiklikler görmeyi bekliyoruz. Microsoft, “Windows'un kapsamlı görsel gençleşmesi” olarak adlandırdığı Sun Valley kod adlı bir yazılım üzerinde çalıştığını biliyoruz.

Windows 11'e geçiş, Microsoft'un güncelleme adlandırma sorunlarını mutlaka ortadan kaldırmayacak. Ancak şirket Windows 11.1 gibi nokta sürümlerini de benimserse, hem tüketicilerin hem de şirket yöneticilerinin hangi sürümün en son olduğunu anlamalarına yardımcı olacaktır.