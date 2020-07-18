Yıllar Sonra Yeni Worms Armageddon Güncellemesi Yayınlandı

Çıkışından yirmi bir yıl sonra Worms Armageddon güncellemesi yayınlandı. Şu anda indirebileceğiniz güncelleme, sayısız yeniliği de beraberinde getiriyor.

Worms, oyun dünyasının belki de en sevimli sıra tabanlı strateji serisi oluyor. Serinin aynı isimli ilk oyunu, 1995 yılında satışa sunulmuştu. Team17 tarafından geliştirilen Worms oldukça büyük bir beğeni toplayınca, seri haline getirilmiş ve yıllar içerisinde farklı platformlarda boy göstermişti.

Eski oyunlara olan desteğin bir süre sonra kesilmesi elbette aşina olduğumuz bir durum ama bazı geliştiriciler ve yayıncılar, halen yoğun ilgi gören oyunları için aradan uzun yıllar geçmesine rağmen sürpriz bir güncelleme ile karşımıza çıkabiliyorlar. Çıkışından sonra hızla popüler hale gelen Worms Armageddon da bu oyunların arasına adını yazdırdı. Team17, çıkışından yirmi bir yıl sonra oyun için yeni bir güncelleme yayınladı.

Yeni Worms Armageddon güncellemesi Neler Getiriyor?

Worms Armageddon için yayınlanan yeni güncellemenin versiyonu 3.8 ve hata çözümlemeler ve değişiklikler gerçekleştirilirken ve RubberWorm gibi popüler modlar kalıcı özellik olarak oyuncuların beğenisine sunuluyor.

Steam üzerinden yayınlanan güncelleme notlarına bakacak olursak, her bir maçı için istediğiniz gibi ince ayar yapabileceğiniz ve özelleştirebileceğiniz yetmiş yeni şema sunuluyor. Bu sayede fizik etkilerini değiştirebiliyor, tahta kurtunuzun harita üzerinde sekmesini sağlayabiliyor ve sıra her size geldiğinde birden fazla silah kullanabiliyorsunuz.

Bunların dışında kare hızına ve animasyonlara da ince ayarlar çekilerek her şeyin daha akıcı hale getirilmesi sağlanmışken, Windowed modu, bilgisayar tarafından kontrol edilen takımların çevrimiçi oyunlara eklenebilmesi, Windows 10 kullanıcıları için gelişmiş deneyim ve artık yedi farklı dil desteği gibi yenilikler de bulunuyor. Ne yazık ki aralarında resmi olarak Türkçe bulunmuyor.