Yeni Xbox Game Pass Ağustos 2021 Oyunları Duyuruldu

Microsoft, yeni Xbox Game Pass Ağustos 2021 oyunları için beklenen duyuruyu gerçekleştirdi. Verilen bilgiye bakılırsa, toplamda dokuz yeni oyun bugünden itibaren belirli günlerde aboneler ile buluşturulacak. Detaylar haberimizde.

Yeni Xbox Game Pass Ağustos 2021 Oyunları Hangileri Olacak?

Xbox Wire üzerinden yapılan resmi duyuru ile ayın geri kalanında abonelerin beğenisine sunulacak olan oyunlar Humankind, Need for Speed Heat, Star Wars Battlefront II, Star Wars Jedi: Fallen Order, Recompile, Train Sim World 2, Twelve Minutes, Psychonauts 2 ve Myst olacak. Bu oyunların detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Humankind (Şu Anda Mevcut) - PC

Sıra tabanlı strateji türündeki Humankind oyununda kontrolünde olacağınız uygarlığı Cilalı Taş devrinden modern devre taşımaya çalışacaksınız. Antik Mısırlılar, Romalılar, Kmerler ve Vikingler dahil altmıştan fazla tarihi kültür olacak. Her birinin kendisine özgü becerileri olacağı bu altmış tarihsel kültürü oynayışınız sırasında bir araya getirerek kendi uygarlığınızı oluşturacağınız oyunda, her kültürün kendisine özgü becerileri olacak. Oyun boyunca başaracağınız her eylemin, yapacağınız her ahlaki seçimin ve kazanacağınız her savaşın ise şöhretinize katkısı olacak.

Humankind oyununda tarihsel gerçek olaylara tanık olacak, ünlü kişilere önderlik edecek ve büyük bilimsel buluşlara imza atmanın yanı sıra dünyanın doğal harikalarını keşfedebilecek ve insanlığın dikkate değer icatlarını inşa edeceksiniz. Ayrıca hem karada hem de denizde taktiğe dayalı savaşlara da girmeniz gerekecek.

Need for Speed Heat (Şu Anda Mevcut) - Bulut (EA Play)

Serinin yeni oyunu Palm City bölgesinde her bir günün iki farklı zamanında geçiyor. Gündüz vakti Speedhunters Showdown oyuncuları ile rekabet ederek arabalarınızın özelleştirmesi ve geliştirmesi için kredi toplamaya çalışıyor iken, gece vakti ise itibar kazanmak için polislerle de mücadele etmek zorunda olacağınız yasadışı yarışlara katılacaksınız.

Star Wars Battlefront II (Şu Anda Mevcut) - Bulut (EA Play)

Oyun konu olarak, Yıldız Savaşları: Bölüm VI - Jedi'ın Dönüşü filminin dönüm noktası sıralarında başlıyor ve Galaktik İmparatorluk’un bertaraf edildiği Jakku Savaşı ile biten Galaktik İç Savaş’ın son yılını anlatıyor. Son bölüm ise Galaktik İç Savaş’ın bitiminden yirmi dokuz yıl sonrasında, yani Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor zamanlarında geçiyor. Esas karakterimiz Iden Versio olsa da, bazı bölümlerde Luke Skywalker, Han Solo ve Kylo Ren dahil filmlerde gördüğümüz önemli karakterleri de yönetme şansı sunuluyor.

Star Wars Jedi: Fallen Order (Şu Anda Mevcut) - Bulut (EA Play)

Ana senaryo odaklı oyunun konusuna göre, Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith filmindeki olayların kısa bir süre sonrası gösteriliyor. Jedi grubunun Galaktik Cumhuriyet için hainler olarak damga yemesi sonrasında İmparator Palpatine tarafından Order 66 adı altında Jedi avı başlatılıyor. Bu da görülen her Jedi’ın sorgusuz sualsiz öldürülmesi anlamına geliyor. Bir Jedi Padawan olan Cal Kestis rolünde olduğumuz Star Wars Jedi: Fallen Order oyununda, hem geçmişimiz ile ilgili parçaları bir araya getirmeye, hem de Jedi Order'ı yeniden kurma görevindeki eğitimimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Tabii ki bir yandan da peşimizde olan imparatorluk ve imparatorluğun yandaşlarından yakamızı kurtarmak durumundayız.

Recompile (19 Ağustos 2021) - Bulut, Konsol ve PC

Tron benzeri dijital bir dünyada geçen Metroidvania tarzı bir platform oyunu olan Recompile, yarı açık dünya bir oynanış sunacak. Bir yapay zekanın doğuşuna tanık olacağınız ve ilerledikçe dallanıp budaklanacak olan bir hikayede, zorlu çatışmalara girecek ve kendi yolunuzu çizeceksiniz. Haliyle, vereceğiniz kararlara göre birden fazla bitiş sizi bekleyecek.

Bütün hikayenin gerçek zamanda bir saniye sürdüğü Recompile senaryosu boyunca, seyahat yetenekleriniz ile antik dijital ortamların altında birçok sırrı keşfedecek ve sistem genelinde yeniden şekillendireceksiniz.

Train Sim World 2 (19 Ağustos 2021) - Bulut, Konsol ve PC

İlk oyunun topladığı beğeninin ardından Train Sim World 2, geçtiğimiz sene satışa sunulmuştu. Dünya genelindeki DB BR 406 ICE 3M, DB BR 442, AC4400CW, GP38-2 ve SD40-2 dahil ünlü trenlerin bire bir aynı olarak aktarıldığı ikinci oyunda, Bakerloo Line, Schnellfahrstrecke Köln-Aachen ve Sand Patch Grade dahil önemli sefer hatları boyunca seyahat edeceksiniz. Oyunda treninizi özelleştirebildiğiniz gibi, Scenario Planner sayesinde uğrayacağınız noktaların çizelgelerini hazırlamanız da mümkün oluyor.

Eğer Train Sim World 2020 oyununun ek paketlerine sahipseniz, hoşunuza giden bölgeyi, zaman aralığını, dizel yakıtları, elektrik, yolcuyu ve yük trenini içeren bu içerikleri ikinci oyunda da kullanabilmeniz mümkün olacak.

Unreal Engine 4 ile oldukça gerçekçi bir görselliğin sunulduğu Train Sim World 2’de SimuGraph sayesinde gerçekçi fizik etkilerinin yanı sıra, optimize edilmiş ve geliştirilmiş görsel uygunluk ile dinamik gökyüzü ve 4K desteği de bulunuyor.

Twelve Minutes (19 Ağustos 2021) - Bulut, Konsol ve PC

Konuya göre bir kocanın rolüne bürüneceğiz. Karısı ile romantik bir akşam geçirmenin planlarını yapan karakterimizin gecesi eve zorla giren bir detektifin eşini cinayet ile suçlaması ve akabinde de karakterimizi öldüresiye dövmesi ile kabusa dönüyor. Bu olaydan sonra da on iki dakikalık bir zaman tekrarı içine sıkışan karakterimiz aynı olayları tekrar tekrar yaşamaya başlıyor. Oyuncular olarak bizler ise bu döngüyü kırmanın yollarını aramaya başlıyoruz.

Psychonauts 2 (25 Ağustos 2021) - Bulut, Konsol ve PC

Psychonauts 2, Razputin Aquato’nun hikayesini anlatıyor. Karakterimiz oyuna adını veren ve uluslararası medyum gizli ajanlardan oluşan Psychonauts grubuna katılma hayalini gerçekleştirmiştir. Ne var ki gizli ajanların başları derttedir ve Raz olarak biz, dirilen Maligula isimli psikopat baş kötü karakterimizi ortadan kaldırmak durumunda olacağız.

Myst (26 Ağustos 2021) - Bulut, Konsol ve PC

Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı bir dünyada sınırları olmayan bir macera sunan Myst, kaçırılmaması gereken Xbox Game Pass oyunlarından diyebiliriz. Entrika ve adaletsizliğe gömülü mekanları ziyaret ederek, çağlar öncesine dayanan bir şok edici ihaneti ortaya çıkartmaya çalışacaksınız.

Xbox Game Pass Servisinden Ayrılacak Olan Oyunlar

Microsoft tarafından verilen bir diğer bilgiye göre, 31 Ağustos 2021 tarihinde dört oyun daha Xbox Game Pass servisinden ayrılacak. Bunlardan Blair Witch, Double Kick Heroes ve Stranger Things 3: The Game bulut, konsol ve PC tarafından, NBA 2K21 ise bulut ve konsol tarafından kaldırılacak.