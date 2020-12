Yeni Xbox Game Pass Aralık 2020 Oyunları Duyuruldu

Bu ay Xbox Game Pass için duyurduğu ilk parti oyunlar ile tozu dumana katan Microsoft, bugün ayın geri kalanında abonelere sunacağı oyunların da duyurusunu gerçekleştirdi. Bizleri ilk parti kadar olmasa da yine kaliteli oyunlar bekliyor. İşte yeni Xbox Game Pass Aralık 2020 oyunları!

Yeni Xbox Game Pass Aralık 2020 Oyunları Ortaya Çıktı

Her zaman olduğu gibi Xbox Wire üzerinden yapılan duyuruya göre, bugün servisteki yerini alan Morkredd'e ek olarak önümüzdeki haftadan itibaren The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, Among Us, Beholder: Complete Edition, Code Vein, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, Monster Train, MotoGP 20, My Friend Pedro, Neoverse ve Wilmot’s Warehouse kademeli olarak abonelerin beğenisine sunulacak. Bu oyunların detaylarına da aşağıdan göz atabilirsiniz.

Morkredd (11 Aralık 2020) - Android, Konsol ve PC

Morkredd, fizik tabanlı kooperatif bulmaca oyunu. İki oyuncunun bir araya ara gelerek yeteneğin gerektiği bulmacaları çözmek, ışık ve gölge arasındaki zorlayıcı dengeyi sağlayarak karanlık bir dünyanın gizlerini ortaya çıkartmak durumunda olacaklar.

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (15 Aralık 2020) - Android ve Konsol

The Elder Scrolls V: Skyrim oyununda Dragonborn olarak adlandırılan bir kahramanın yerine geçiyoruz. Oyunda hikayemize bir esir kampına götürülen bir tutsak olarak giriş yapıyoruz. Imperial askerleri tarafından esir alındıktan sonra infaz edilmek üzere bir at arabasına atılmışızdır. Yolculuğumuz bir kalede sonlanacak, infaz işlemi bu kalede gerçekleşecektir. Bizimle at arabasında yolculuk eden tutsaklar infaz edilmeye başlanmıştır. Sıra tam bize geldiğinde ise beklenmedik bir olay gerçekleşir ve gökyüzünde beliren öfkeli bir ejderha etrafı yakıp yıkar. Bu kaos ortamında da biz kaçacak fırsatı buluruz ve destansı serüvenimize başlarız.

Special Edition ise ana oyunun çıkışı sonrasında yayınlanan tüm indirilebilir içeriklere ek olarak görsel anlamda önemli geliştirmeleri getiriyor.

Among Us (17 Aralık 2020) - PC

Bir uzay gemisi (The Skeld), bir karargah binası (Mira HQ) veya bir gezegen üssü olarak bilinen Polus’da geçen oyunda, mürettebat arkadaşları elektrikli yeniden kablolama ve yakıt doldurma gibi hayati önem taşıyan sistemler üzerinde bakım çalışmalarından oluşan mini oyunlar formatında harita üzerinde tamamlayabilecekleri görevler üstleniyor. Sahtekarlara da Mürettebat arkadaşlarıyla uyum sağlamak, harita sistemlerini sabote etmek, havalandırma deliklerini geçmek, diğer Sahtekarları ortaya çıkarmak ve Mürettebat arkadaşlarını öldürmek için sahte bir görev listesi veriliyor. Ölen oyuncu hayalet oluyor; hayaletler duvarlardan geçebiliyor ancak dünya ile sınırlı etkileşime girebiliyor ve sadece diğer hayaletler tarafından görülebiliyor. Her oyuncunun sınırlı bir görüş konisi var; bu da oyuncuların kuş bakışı kamera açısına rağmen tüm alanı, oyuncuları görmelerini engelliyor. Mürettebatlar öldürülmeden tüm görevleri tamamlayarak veya tüm Sahtekarları bularak ya da etkisiz hale getirerek kazanırken; Sahtekarlar, Sahtekarlarla Mürettebat Arkadaşlarının sayısı aynı olacak şekilde veya sabotaj geri sayımı bitecek şekilde yeterli sayıda Müreettebat öldürdüğünde kazanmış oluyor. Hayaletlerin de amacı; sırasıyla Crewmate ve Impostor hayaletleri için görevleri tamamlayarak veya sabotajlar yaparak yaşayan takım arkadaşlarına yardım etmek.

Beholder: Complete Edition (17 Aralık 2020) - Android ve Konsol

Mahremiyetin olmadığı ve devletin hayatın her yönünü kontrol ettiği bir dünyada geçen oyunda, Beholder tarafından size iki seçenek sunulacak. Bu seçeneklere göre ister devletin ihtiyacı olana, isterseniz de göz yuman empati kurabilen bir malik olabilirsiniz. Her şey size bağlı olacak. Complete Edition, ekstradan Blissful Sleep içeriğiyle birlikte geliyor. Bu içerikte, eski malike bağlı yeni bir senaryo sunuluyor.

Code Vein (17 Aralık 2020) - Android ve Konsol

Yakın bir gelecekte geçen oyunda, gizemli bir hastalık dünyayı yok oluşun eşiğine getiriyor. Yıkımın ortasında ise Vein adı verilen gizli bir topluluk var. Oyun boyunca arkadaşlarınız ile birlik oluşturarak geçmişinizi ortaya çıkartıp, Code Vein içindeki kabustan kaçabilmek için zorlu bir maceraya atılacaksınız.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (17 Aralık 2020) - PC

Until Dawn ile adını duyuran Supermassive Games tarafından geliştirilmiş olan The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, konu olarak Güney Pasifik dolaylarında geçecek. İkinci Dünya Savaşı dönemine ait olduğu iddia edilen gemi enkazını bulmak isteyen Amerikalı dört kafadar genç, kaptanı Fliss olan bir dalış teknesi ile yola çıkıyorlar. Ne var ki, sonradan patlayan fırtına olayların tam tersine dönmesine neden oluyor ve bahsi geçen gemide kapana kısılan kafadarlar için bir ölüm-kalım mücadelesi başlıyor.

Monster Train (17 Aralık 2020) - Konsol

Cehenneme doğru giden bir trende geçen Monster Train, taktiğe dayalı bir Roguelike türü oyun olarak karşımıza çıkıyor. Gidişatınız boyunca kritik kararlar vererek birden fazla yatak savaş alanını savunmak durumunda olacaksınız. Eğer isterseniz, kooperatif çok oyunculu olarak da oynayabiliyorsunuz.

MotoGP 20 (17 Aralık 2020) - Android, Konsol ve PC

Resmi 2020 MotoGP sezonunu deneyimleme fırsatı bulabileceğiniz oyunda, ister resmi bir takıma katılabileceğiniz veya sıfırdan yeni bir tane kurabileceğiniz idari kariyer modu sizi bekliyor. Özelleştirmesini de yapabileceğiniz motosikletiniz ile sporun ünlü isimleri ile başa baş mücadeleye girebileceğiniz gibi, çevrimiçi olarak arkadaşlarınız ile de yarışabilirsiniz.

My Friend Pedro (17 Aralık 2020) - Android

DeadToast Entertainment tarafından geliştirilmiş olan My Friend Pedro, yolunuza çıkan düşmanları öldürerek bölümler arasında geçiş yaptığınız bir oyun. Tarayıcı üzerinden oynanan oyunlardaki kontrol sistemini, mekanikleri ve mühimmatı sunan My Friend Pedro'da zamanı yavaşlatma, düşmanları, objeleri tekmeleme, aynı anda iki ayrı hedefe nişan alma ve mermilerden kaçma gibi özellikler de sunuyor.

Neoverse (17 Aralık 2020) - Android ve Konsol

Neoverse, çeşitli meydan okumaların olduğu maceralar sunan bir strateji, aksiyon ve Roguelite türlerini bir arada sunan bir oyun oluyor. Yeteneklerinizin işin gireceği oynanışta, çeşitli zaman çizgileri ile dünyayı kurtarmaya çalışacaksınız.

Wilmot’s Warehouse (17 Aralık 2020) - Konsol ve PC

Eğer bulmaca oyunları ilgi alanınız ise, Wilmot's Warehouse sizin için iyi bir alternatif olabilir. Hikayede Wilmot rolünde olacak ve çeşitli ürünleri taşımayacak, düzenleyecek ve istif edeceksiniz. Düzenlemeyi nasıl yapacağınız ise tamamıyla size bırakılacak. Renge, türe veya kendinize özgü bir şekle göre organize edebileceksiniz. İnsanların taleplerine hızlıca cevap vermen durumunda da çeşitli geliştirmeleri elde edebileceğiniz performans yıldızları kazanabileceksiniz.

Eklenecek olan yeni oyunlara ek olarak, bu ay üç oyun daha Xbox Game Pass servisinden kaldırılacak. Verilen bilgiye göre, 30 Aralık 2020 tarihinde Mortal Kombat X konsol, Football Manager 2020 PC ve Farming Simulator 17 ise hem konsol hem de PC tarafından kaldırılacak.