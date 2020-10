Yeni Xbox Game Pass Ekim 2020 Oyunları Duyuruldu

Microsoft, Xbox Game Pass abonelerine yeni Xbox Game Pass Ekim 2020 oyunları duyurusunu yaptı. Ayın geri kalanı için ilgi çekici oyunlar gelmeye devam edecekmiş gibi görünüyor. Detaylar haberimizde.

Yeni Xbox Game Pass Ekim 2020 Oyunları Hangileri?

Xbox Wire üzerinden yapılan duyuruya bakılırsa, ayın geri kalanında Age of Empires III: Definitive Edition, Heave Ho, Katana Zero, Tales of Versperia: Definitive Edition, The Swords of Ditto: Mormo’s Curse, ScourgeBringer, Cricket 19 ve Supraland oyunları bu haftadan itibaren abonelerin beğenilerine sunulmaya başlanacak.

Age of Empires III: Definitive Edition (15 Ekim 2020) - PC

Gerçek Zamanı Strateji türünün önemli temsilcileri arasında yer alan serinin üçüncü oyununun yenilenmiş sürümü, Age of Empires III: Definitive Edition, çıkışıyla birlikte PC için Xbox Game Pass abonelerinin beğenisine sunulacak. 4K UHD görsellik, yenilenmiş müzikler, Tarihi Savaşlar ve Savaş Sanatı Mücadele Görevleri olmak üzere iki yeni oyun modu, orijinal versiyonun çıkışı sonrasında yayınlanan bütün indirilebilir içerikler ve yeni İsveçliler ve İnka uygarlıkları dahil on dört uygarlığın tamamı ile Age of Empires III: Definitive Edition, eşsiz bir deneyim sunacak.

Heave Ho (15 Ekim 2020) - PC

Dört oyuncuya kadar kooperatif olarak oynayabildiğiniz Heave Ho oyununda, hedefiniz ölmemek. Her bir bölümde, zafere giden yolda büyük bir yardımlaşma örneği göstermeniz gerekecek. Oyunda ayrıca karakterinizi çeşitli aksesuarlar ve teçhizatlar ile özelleştirebilmeniz de mümkün oluyor.

Katana Zero (15 Ekim 2020) - Android, PC ve Xbox One

Katana Zero, aksiyon dolu ve anlık ölümlerin olduğu bir platform oyunu olarak kaşımıza çıkıyor. Zamanı yönetebildiğiniz oyunda, her bir bölümün diğerinden farklı olmasının yanında, çok farklı şekillerde bitirilebildiğinizi de söyleyelim.

Tales of Versperia: Definitive Edition (15 Ekim 2020) - PC ve Xbox One

Blastia adı verilen antik bir teknolojiye bağlı yaşayan bir uygarlık ve onu kontrol eden İmparatorluk arasında bir savaş patlak veriyor. Oyunun hikayesi ise birbirlerinden ayrı yollarda ilerleyen iki arkadaşın kaderinin insanlığın geleceğini tehdit eden bir maceranın etrafında dönüyor.

Oyunun Definitive sürümü ise yüksek çözünürlüklü görsellik, yeni müzikler, yeni mini oyunlar ve yeni düşmanlar ve kostümleri içeren indirilebilir içerik barındırıyor.

The Swords of Ditto: Mormo’s Curse (15 Ekim 2020) - PC

Kooperatif olarak da oynayabileceğiniz The Swords of Ditto, şeytani Mormo’ya karşı zorlu bir mücadeleye girdiğiniz aksiyon içerikli Rol Yapma Oyunu oluyor. Birden fazla karakterin olduğu, her bir karakter için de farklı bir maceranın sunulduğu oyundaki nihai hedefiniz ise adayı ele geçiren kötülüğü ortadan kaldırmak. Bu süreçte adayı bir yandan da keşfedebildiğiniz gibi, karakterinizi geliştirebiliyor, zindanları araştırabiliyor ve Ditto’nun gizemli kılıcını da ortaya çıkartabiliyorsunuz.

ScourgeBringer (21 Ekim 2020) - Xbox One

Roguelite ögeleri barındıran platform oyunu olan ScourgeBringer oyununda Kyhra isimli bir karakteri yönetiyorsunuz. Bilinmeyen diyarlarda dolaştığınız hikaye boyunca, karakterinizin geçmişinin mührünü koruyan antik makineler ile savaşıyorsunuz.

Cricket 19 (22 Ekim 2020) - Xbox One

Resmi 2019 Ashes Championship oyunu olan Cricket 19, spor dalına ilgi duyanlar için oldukça kaliteli bir deneyim sunuyor. Daha zengin bir içeriğin sunulduğu oyunda, klasik maçlar için yıllar boyunca süren tarihi senaryolarda mücadele edebilir, kariyer modunda en alt basamaktan başlayıp da bir efsane olma yolunda ilerleyebilirsiniz. Bunun dışında, katılımda bulunabileceğiniz lisanlı Ashes Cricket veya ülkenizi dünya şampiyonasında zirveye ulaştırabileceğiniz farklı modlar da bulunuyor.

Supraland (22 Ekim 2020) - Xbox One

Birinci kişi bakış açısından oynanan, açık dünya oynanış ile aksiyon ve bulmaca içerikli platform türünü bir araya getiren Supraland oyununda, kırmızı figürlerin sakini olduğu köyü korumak durumunda olacaksınız. Birbirine bağlı dünyaları keşfe çıkıp, yeni yetenekler açabiliyor ve bunları çeşitli bulmacaları çözmek veya gizleri ortaya çıkartmak için birbirleriyle entegreli olarak kullanabiliyorsunuz. Bir yandan da taarruzda bulunan sürüleri bertaraf etmeniz de gerekecek.

Son olarak, 15 Ekim 2020 ve 30 Ekim 2020 tarihlerinde Xbox Game Pass servisinden hem PC hem de Xbox One tarafında ayrılacak olan oyunlar olacak. 15 Ekim 2020 tarihinde her iki platformdan ortak olarak ayrılacak olan oyunlar Felix the Reaper, Metro 2033 Redux ve Minit, ayrıca PC tarafından Saints Row VI Re-Elected ve State of Mind olacak.

30 Ekim 2020 tarihinde ise Tacoma ve The Lord of the Rings: Adventure Card Game hem PC hem de Xbox One tarafından ortak olarak çıkartılacak oyunlar olacaklar. Ayrıca PC tarafından The Red Strings Club ve Xbox One tarafından da After Party, LEGO Star Wars III ve Rise & Shine oyunlarının da ayrılacağını söyleyelim.