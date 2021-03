Yeni Xbox Game Pass Mart 2021 Oyunları Duyuruldu

Microsoft, Xbox Game Pass servisine yeni oyunlar eklemeye devam ediyor. Bugün yapılan duyuru ile ikinci parti Xbox Game Pass Mart 2021 oyunları ortaya çıktı. İşte o oyunlar!

Yeni Xbox Game Pass Mart 2021 Oyunları Hangileri?

Xbox Wire sayfası üzerinden yapılan duyuruya bakılırsa, bu ayın geri kalanında Undertale, Empire of Sin, NieR: Automata, Star Wars: Squadrons, Torchlight III, Genesis Noir, Octopath Traveler, Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition, Supraland, Yakuza 6: The Song of Life, Narita Boy ve Outriders, Xbox Game Pass servisine eklenen oyunlar olacak. Gelin isterseniz hep birlikte bu oyunların detaylarına kısaca bakalım.

Undertale (Şu Anda Mevcut) - Konsol ve PC

Bağımsız geliştirici Toby Fox tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanan Undertale oyununda, Underground isimli geniş ve ıssız bölgeye düşen bir çocuğu yönetiyoruz. Bu bölge dünya yüzeyinin altında ve büyülü bariyerler ile bölümlere ayrılmış durumda. Yüzeye geri dönmek için uğraş vereceğimiz senaryo boyunca çeşitli canavarlar ile karşılaşacağız. Onları öldürüp öldürmemek ise tamamıyla bize kalmış ve buna bağlı olarak diyaloglar, karakterler ve hikayenin gidişatı da bu seçimlere göre değişim gösterecek.

Empire of Sin (18 Mart 2021) - Konsol ve PC

Empire of Sin, ülke genelinde alkol yasağının olduğu bir dönemde geçiyor. Hedefiniz ise en üst noktaya çıkmak ve orada kalmak için elinizden geleni ardınıza koymamak olacak. Bunu nasıl yapacağınız ise tamamıyla size kalmış. İster dalavere yapabilirsiniz, ister tatlı dilli olabilirsiniz, isterseniz de göz dağı verebilirsiniz.

Hikayenin akışı boyunca isim yapabilmek için hem kendi suç imparatorluğunuzu kuracak hem de sadık çetenizi oluşturacaksınız. İsim yaptıktan sonra da rakip bölgeleri ele geçirmeye çalışarak yarattığınız etkiyi genişletmeye çalışacaksınız. Eğer bu süreçte olası bir zorluk ile karşılaşırsanız da sıra tabanlı çatışmalara girerek rakiplerinize mesaj göndermek durumunda kalacaksınız. Bunların yanı sıra müttefik kazanacak veya kaybedecek, polislere rüşvet verecek ve kara borsada ticaret yapabileceksiniz.

NieR: Automata (18 Mart 2021) - PC

NieR: Automata, dünyanın robot orduları tarafından istila edildiği ve harabeye döndürüldüğü bir gelecekte geçiyor. İnsanlıktan geriye kalanlar, dünyanın uydusuna yerleşmiş ve insansı robot askeri gücü olan YoRHa'yı kurmuşlardır. Bu gücün kurulmasıyla, yaratıklar tarafından üretilen robotlar ile insanlar tarafından üretilen insansı robotlar arasında bir savaş başlıyor. Hikaye boyunca 2B, 9S ve A2 karakterlerini yönetiyorsunuz.

Star Wars: Squadrons (18 Mart 2021) EA Play – Konsol

Yıldız Savaşları: Bölüm VI - Jedi'ın Dönüşü sonrasında Galaktik İç Savaş'ın bitimine yakın bir dönemde geçecek olan Star Wars: Squadrons, tek oyunculu hikayesi ile bizleri bir pilotun yerine geçirecek. Yeni Cumhuriyet özgürlük için savaşacakken İmparatorluk ise düzen beklentisi içinde olacak. Sizin yapmanız gereken ise galaksinin en iyilerinin arasına katılıp, iki tarafın da bakış açılarından anlatılan hikayede verilen mücadeleye ortak olmak olacak.

Torchlight III (18 Mart 2021) - PC

Torchlight II oyunundaki olayların yüzyıl sonrasında geçen Torchlight III oyununun hikayesine göre, Ember İmparatorluğu’nun düşüşe geçmesi ile Novastraia yeniden istila tehdidi ile karşı karşıya kalıyor. Size düşen, diyarı Netherim ve müttefiklerine karşı savunmaya çalışmak olacak.

Genesis Noir (25 Mart 2021) - Konsol ve PC

No Man isimli bir diğer kozmik varlıklar olan Miss Mass ve Golden Boy ile aşk üçgenine yakalanmış olan bir karakteri yönetiyoruz. Ne var ki bu ilişki acı bir yüzleşme haline geldiğinde, The Big Bang olarak tanınan kıskanç bir tanrının saldırısına tanık olacaksınız. Bu olaydan sonrasında, sevdiğinizi kurtarmak için genişleyen bir evrende zorlu bir maceraya çıkacaksınız.

Octopath Traveler (25 Mart 2021) - Konsol ve PC

Sekiz farklı gezginin olduğu oyunda, sizleri bekleyen sekiz farklı macera var. Geniş Orsterra diyarında çıkacağınız epik bir macerada, her bir karakterin ilgi çekici hikayelerini dinleme fırsatınız olacak.

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition (25 Mart 2021) - PC

Pillars of Eternity için devam niteliği taşıyan Pillars of Eternity 2: Deadfire oyununda, sırt çeviren bir tanrıyı deniz ve kara boyunca takip edeceksiniz. Geminize Deadfire diyarı boyunca kaptanlık edecek ve detaylı karakter özelleştirmeyi, araştırma özgürlüğü ve seçimleriniz ile sınırsız olasılıkları araştırırken dünyayı amacınız ile bağdaştırmaya çalışacaksınız.

Supraland (25 Mart 2021) - PC

Birinci kişi bakış açısından oynanan, açık dünya oynanış ile aksiyon ve bulmaca içerikli platform türünü bir araya getiren Supraland oyununda, kırmızı figürlerin sakini olduğu köyü korumak durumunda olacaksınız. Birbirine bağlı dünyaları keşfe çıkıp, yeni yetenekler açabiliyor ve bunları çeşitli bulmacaları çözmek veya gizleri ortaya çıkartmak için birbirleriyle entegreli olarak kullanabiliyorsunuz. Bir yandan da taarruzda bulunan sürüleri bertaraf etmeniz de gerekecek.

Yakuza 6: The Song of Life (25 Mart 2021) - Konsol ve PC

Yakuza 5 olaylarından üç yıl sonra, Dragon of Dojima, Kazuma Kiryu, sakin bir hayat sürdürme hayaliyle Yakuza 6: The Song of Life ile geri dönüyor. Geldikten sonra Haruka‘nın bir kaza geçirerek komaya girdiğini ve genç oğlu Haruto’nun tek başına kaldığını görür. Kiryu, Haruto’yu korumak için bu çocuğu alır ve Haruka’nın en son görüldüğü yere, Onomichi, Hiroshima’ya götürür. Bu sıra dışı ikiliyi burada yeni ve acımasız bir Yakuza dünyası beklemektedir. Haruto’nun babası kim ve hem Tojo Clan hem de Yomei Alliance neden onun peşinde? Kiryu’nun birkaç sıra dışı arkadaş ile geride bırakmış olduğu yeraltı suç dünyasında yolunu bulması ve ailesini güvende tutacak cevapları bulmak için mücadele etmesi gerekecek.

Narita Boy (30 Mart 2021) - Konsol ve PC

Narito Boy olarak Techno-Sword'un ardındaki gizemleri keşfedecek, yozlaşmış ve bozulmuş Stallionlar ile kılıçlarınızı kullanarak dünyayı kurtaracaksınız.

Outriders (1 Nisan 2021) - Konsol

Aşina olduğumuz türden bir hikaye sunulacak diyebiliriz. Harabeye dönmüş olan dünyada hayatta kalmayı başaranlar ile yeni bir başlangıç için farklı bir gezegende, Enoch gezegeninde yeni bir başlangıca karar veriliyor. Outriders adı verilen birimlerin gönderilmesi planlanmış olsa da hayatta kalanlar ile gezegene inme emri veriliyor. The Anomaly adı verilen gizemli ve tanımlanamayan bir enerji fırtınası kopmasıyla da büyük bir felaket yaşanıyor. Hayatta kalanların bir kısmı öldüğü gibi eldeki teknoloji de kullanılamaz hale geliyor. Oluşan kargaşada yaralanan Outrider birimi hayatta kalabilmesi için kriyojenik uykuya yatırılıyor. Otuz yıl sonra ise cehennemden farksız bir Enoch gezegenine gözlerini açan karakterimiz, silahlarının yanı sıra kazandığı gizemli yeni güçler ile nelerin olup bittiğini öğrenmeye çalışacak.

Son olarak, 31 Mart 2021 tarihinde konsol tarafında Journey to the Savage Planet, PC tarafında Machinarium ve hem konsol hem de PC tarafında Hyperdot, Xbox Game Pass servisinden kaldırılan oyunlar olacaklar.