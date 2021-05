Yeni Xbox Game Pass Mayıs 2021 Oyunları Duyuruldu: 15 Oyun Geliyor!

Microsoft, Xbox Game Pass servisine yeni oyunlar eklemeye devam ediyor. Bugün yapılan duyuru ile yeni Xbox Game Pass Mayıs 2021 oyunları ortaya çıktı. Detaylar haberimizde.

Yeni Xbox Game Pass Mayıs 2021 Oyunları Hangileri Olacak?

Xbox Wire sayfası üzerinden yapılan duyuruya bakılırsa, SnowRunner, Peggle 2, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, Secret Neighbor, The Wild at Heart, The Catch: Carp & Coarse Fishing, Knockout City, Maneater, Conan Exiles, Fuzion Frenzy, Joy Ride Turbo, MechWarrior 5: Mercenaries, Slime Rancher, Solasta: Crown of the Magister, SpellForce 3: Soul Harvest, Mayıs ayının ikinci yarısında eklenecek olan oyunlar olacak. Gelin isterseniz hep birlikte bu oyunların detaylarına kısaca bakalım.

SnowRunner (Şu Anda Mevcut) - Konsol, PC ve xCloud

Ford, Chevrolet ve Freightliner gibi üreticilerin dahil olduğu kırktan fazla aracı kullandığınız oyunda, vahşi açık dünya boyunca, çamur, kar, sel ve donmuş göller demeden yol alacak ve tehlikeli kontratları ve görevleri yerine getirmeye çalışacaksınız. Tercihen tek başınıza veya kooperatif desteği sayesinde üç arkadaşınızla birlikte oynayabilmeniz mümkün olacak. Tamamladığınız her bir kontrat ve görev sonrasında yeni araçlar açabilmenin yanı sıra, kazandıklarınız ile mevcut araçlarınızı özelleştirebilecek ve geliştirebileceksiniz.

Peggle 2 (20 Mayıs 2021) - xCloud - EA Play

Zıplayan toplar, büyülü peg’ler ve tuğlalarla dolu bir oyun olan Peggle 2’de, Pegleri temizleyerek, tuğlaları kırarak ve EXTREME FEVER'a ulaşmak için atışları tam zamanında yapmanız gerekecek. Büyülü 5 Peggle ustasını keşfedip, yüz yirmi seviye ve sınavda güçlerinizi kullanarak engelleri aşacak ve yüksek skorlar yapmaya çalışacaksınız. Tercihen tek başınıza oynayabilmenin yanı sıra, parti modunda dört kişiyle veya Duel modunda tek rakibe karşı mücadele verebilirsiniz.

Plants vs. Zombies: Battle for Neightborville (20 Mayıs 2021) - xCloud - EA Play

Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 için devam niteliğinde geliştirilmiş olan yeni oyunda çok-oyunculu bir oynanış sunulacak. Peashooter ve Chomper gibi tanıdık yüzlerin yanı sıra Night Cap ve Electric Slide dahil tamamıyla özelleştirilebilir yirmi karaktere ek olarak Neighborville Town Center, Mount Steep, Weirding Woods, Colossal Fossil, Daisy Drive, Goopy Gully, Loggy Acres, Peachy District, Ruiny Ruins, Z-Tech Factory ve Turning Point adı altında on bir harita bulunuyor.

Çok-oyunculu modlar ise Funderdome içinde dörde dört oynanan Battle Arena dahil altı farklı PvP modu seçeneğiniz olacak. Tercihinize göre bölünmüş ekranda veya çevrimiçi olarak arkadaşlarınızla birlikte oynayabiliyorsunuz.

Ops adındaki PvE modu ve üç serbest dolaşım bölgesinin de olacağı oyunda, arkadaşlarınızla Giddy Park isimli sosyal bölgede bir araya gelerek Weirding Woods, Mount Steep ve Neighborville Town Center'ı geri almak için girişeceğiniz mücadele de sizleri bekleyecek.

Secret Neighbor (20 Mayıs 2021) - PC

Secret Neighbor, Hello Neighbor oyununun çok oyunculu ve yan senaryolu versiyonu oluyor. Komşularının zemin katına izinsiz girmeye çalışan bir grup çocuğun macerasına ortak olduğunuz oyunda, gruptan bir kişi çocuk kılığına girmiş olan The Neighbor rolünde olacak. Diğerlerinin ise yakalanmadan zemin kat kapısını açacak olan anahtarları bulması gerekecek.

The Wild at Heart (20 Mayıs 2021) - Konsol ve PC

Gizemli ve gizli bir diyarda geçecek olan oyunda, zor hayat şartlarından kaçmaya çalışan iki çocuğun başından geçenler anlatılacak. Ne var ki bu diyarda büyülü yaratıklar, yolunu kaybetmiş tuhaf muhafızlar ve hapis durumdaki karanlık bir şeytan da olacak.

Dilediğiniz gibi keşfe çıkacağınız bu diyarda, bir yandan hayatta kalabilmek için çatışacak iken bir yandan da üretim yapabilmek için büyülü kristal, hurda, elektrik parçaları ve daha fazlasını toplayarak yeni yapılar inşa edecek, eşyalar üretecek ve geliştirmeler yapabileceksiniz.

The Catch: Carp & Coarse Fishing (21 Mayıs 2021) - Konsol, PC ve xCloud

The Catch: Carp & Coarse Fishing, dünya genelindeki devasa boyutlardaki balıkları yakalamaya çalışacağınız bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Toplamda otuz beş farklı tür var ve her biri için, günün belirli bir saati, hava koşulları ve uygun ekipman dahilinde stratejinizi, yeteneğinizi ve taktiklerinizi geliştirmeniz gerekecek.

Knockout City (21 Mayıs 2021) - Konsol ve PC – EA Play

Oynaması ücretsiz olacak takım tabanlı oyunda, kendi takımınızı kurup, diğer takımlar ile mücadeleye gireceksiniz. Karakter oluşturma ve özelleştirme sistemi de sunan Knockout City’de, haritada uçan topları yakalayarak, üçe üç, dörde dört veya herkesin tek olacağı maçlarda rakiplerinizi bertaraf etmeniz gerekecek. Eğer herhangi bir top bulamazsanız, kendi topunuzu da yaratabiliyorsunuz.

Sezonluk olarak yeni içeriklerin oyunculara sunulacağı, bunların arasında yeni haritaların, yeni top türlerinin, yeni ödüllerin, yeni etkinliklerin ve yeni görevlerin olacağı söyleniyor.

Maneater (27 Mayıs 2021) - Konsol, PC ve xCloud

Tek oyunculu aksiyon Rol Yapma Oyunu olan Maneater, Birleşik Devletler’in güney kıyısında geçiyor. Açık okyanusta hayatta kalmak için mücadele edeceğiniz oyunda, devasa bir Boğa Köpek Balığı rolünde olacak ve yüzücüleri ve dalgıçları yiyerek kıyısal suyollarında terör estireceksiniz. Oyundaki en büyük yardımcılarınız ise zekanız, dişleriniz ve beslendikçe gelişmeniz olacak.

Conan Exiles (27 Mayıs 2021) - Konsol ve xCloud

Conan the Barbarian dünyasında geçen Conan Exiles oyununda çeşitli suçlardan dolayı ölüme mahkum edilen ama sonradan Conan tarafından kurtarılan bir karakteri yönetiyoruz. The Exiled Lands adı verilen zorlu çöl ortamında geçen Conan Exiles, açık dünya oynanışa sahip, PvPvE bir hayatta kalma-rol yapma oyunu. Cinsiyet, ses ve çeşitli fiziksel özellikler gibi özelleştirme seçeneklerinin yanı sıra Cimmerian, Stygian, Hyborian ve Nordheimer gibi farklı ırk seçimi de yapabilmek mümkün oluyor.

Fuzion Frenzy (27 Mayıs 2021) - xCloud

Orijinal Xbox için çıkmış olan Fuzion Frenzy, dinamik üç boyutlu şehir ortamında geçen ve eğlenceli mini oyunları ve geleceğin sokak sporunun devamlılığı olan aksiyonu ile birleştiren bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Dört kişiye kadar kooperatif olarak oynanabilen Fuzion Frenzy, altı arenada kırk beşten fazla mini oyun sunuyor.

Joy Ride Turbo (27 Mayıs 2021) - xCloud

Joy Ride Turbo, hassas kontrol, hız ve etkileyici akrobası hareketleri sunan arcade türünde bir yarış oyunu. Stunt Park’ta geçen oyunda, yetenekleriniz sergileyebilir veya etrafı araştırarak yeni arabaları açan toplanabilir eşyaları bulabilirsiniz.

MechWarrior 5: Mercenaries (27 Mayıs 2021) - Konsol

MechWarrior 5: Mercenaries, üçüncü başarı savaşının son on yılında, 3015 yılında, oyuncuya yıkılmış bir paralı asker biriminin küllerinden yükselen bir çaylak paralı asker MechWarrior rolünü attılar. Bu süre zarfında mevcut olan çeşitli fraksiyonlardan sözleşmeleri kabul edebiliyorlar. Kampanyanın, Klan istilasından hemen önce 3049 yılına kadar devam ettiği söyleniyor.

Slime Rancher (27 Mayıs 2021) - PC

Sevimli birinci şahıs açısından oynanan ve kum havuzu etkisi olan bir deneyim sunan Slime Rancher, oyununda Beatrix LeBeau rolünde olacaksınız. Karakteriniz, dünyadan binlerce ışık yılı uzaklıktaki diyarlarda bir yaşam için yola çıkmıştır. Oyundaki her bir gün, beraberinde yeni zorlukları da getirecek. Renkli yapışkan maddeler (slime) toplayacak, ekin yetiştirecek, kaynaklar hasar edecek ve vahşi doğayı keşfe çıkacaksınız.

Solasta: Crown of the Magister (27 Mayıs 2021) - PC

Oyunda her birinin kendisine özgü yetenekleri olup diğerleri için tamamlayıcı olan dört kahramanı yönetiyoruz. Irkını, sınıfını, kişiliğini ve istatistiklerini ayarlayarak oluşturabileceğiniz her bir karakterinize macera boyunca eylemler ve diyalog seçimleri ile kişilik kazandırabiliyorsunuz.

SpellForce 3: Soul Harvest (27 Mayıs 2021) - PC

Hikaye olarak Purity Wars’tan üç yıl sonrasında geçecek olan SpellForce 3: Soul Harvest’te, Nortander yeni çağın zirvesindedir. Yüzkarası bir General olarak kraliçenin çağrısı üzerine vatanınıza geri dönecek ve birçok farklı cephede savaşa gireceksiniz. Nifakçılar Dwarven diyarını bölmekle tehdit ederken, gizemli Dark Elves tarikatı ise bilinmeyen bir nedenden dolayı insanların ruhlarını toplamaktadırlar.

Bu ayın yeni oyunlarına ek olarak, 31 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla altı oyun daha Xbox Game Pass servisinden ayrılacak. Bunlar Assetto Corsa, Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 Remix ve Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue olmak üzere konsol, Broforce olmak üzere PC ve Surviving Mars ve Void Bastards olmak üzere hem konsol hem de PC tarafından olacak.