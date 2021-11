Yeni Xbox Game Pass Oyunları Açıklandı (Kasım 2021)

Bu ay içerisinde eklenecek yeni Xbox Game Pass oyunları açıklandı. Kasım ayının ikinci yarısında popüler abonelik hizmetinin kütüphanesine çok başarılı video oyunları eklenecek. Bu oyunlar arasında strateji türündeki Evil Genius 2: World Domination da bulunuyor. Listeye dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Kasım 2021 Xbox Game Pass Oyunları Neler?

Next Space Rebels - 17 Kasım

Exo One - 18 Kasım

Fae Tactics - 18 Kasım

My Friend Pedro - 18 Kasım

Undungeon - 18 Kasım

DEEEER Simulator: Your Average Everyday Deer Game - 23 Kasım

Mortal Shell - 23 Kasım

Evil Genius 2: World Domination - 30 Kasım

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft, kasım ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass isimli hizmetin kütüphanesine eklenecek yapımları duyurdu. Şirket tarafından paylaşılan listeye baktığımızda önümüzdeki günlerde çok başarılı oyunların kütüphaneye ekleneceğini görüyoruz.

Dead Space ve Dragon Age: Origins isimli yapımlar dün itibarıyla popüler hizmetin kütüphanesine eklendi. Bugün ise Next Space Rebels isimli video oyununun Xbox Game Pass'e eklendiği belirtildi. Simülasyon oyununda roket tasarlayabilir ve tasarladığınız roketi fırlatabilirsiniz.

18 Kasım tarihinde sahip olduğu kaliteli grafikler ile dikkat çeken Exo One, rol yapma oyunu türündeki Fae Tactics, shoot 'em up oyunu My Friend Pedro ve piksel grafiklere sahip Undungeon isimli video oyunlarının içerik kütüphanesine ekleneceği açıklandı.

Microsoft tarafından paylaşılan bilgilere göre 23 Kasım tarihinde DEEEER Simulator: Your Average Everyday Deer Game ve Mortal Shell isimli yapımlar sisteme eklenecek. 30 Kasım tarihinde ise Evil Genius 2: World Domination oyunu Game Pass'e dahil olacak.

Xbox Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar (30 Kasım)

Call of the Sea

FIFA 19

Football Manager 2021

Football Manager 2021 Xbox Edition

Haven

Hello Neighbor

Morkredd

Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action

Xbox Game Pass isimli popüler hizmetin kütüphanesinden 30 Kasım tarihinde bazı oyunlar kaldırılacak. Bu yapımlar arasında Foorball Manager 2021, FIFA 19, Call of the Sea gibi yapımlar da bulunuyor. 8 Aralık tarihinde ise Destiny 2'nin Beyond Light, Shadowkeep ve Forsaken isimli genişleme paketleri kaldırılacak.