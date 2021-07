Yeni Xbox Game Pass Temmuz 2021 Oyunları Belli Oldu

Microsoft, Xbox Game Pass servisine yeni oyunlar eklemeye devam ediyor. Bugün yapılan duyuru ile yeni Xbox Game Pass Temmuz 2021 oyunları ortaya çıktı. Detaylar haberimizde.

Yeni Xbox Game Pass Temmuz 2021 Oyunları Hangileri Olacak?

Xbox Wire sayfası üzerinden yapılan duyuru, ayın geri kalanında oyuncuların Battlefield V, Cris Tales, Atomicrops, Raji: An Ancient Epic, Last Stop, Blinx: The Time Sweeper, Crimson Skies: High Road to Revenge, Microsoft Flight Simulator, Lethal League Blaze, Omno, Project Wingman ve The Ascent oyunlarını oynamaya başlayabileceklerini ortaya koyuyor. Gelin isterseniz hep birlikte bu oyunların detaylarına kısaca bakalım.

Battlefield V (Şu Anda Mevcut) - Bulut

Bizleri İkinci Dünya Savaşı dönemine götüren Battlefield V, hem ana senaryo hem de çok oyunculu olmak üzere iki farklı deneyim sunuyor. Ana senaryo tarafından dünyanın dört bir yanında yaşanmış, ama bir şekilde kıyıda köşede kalmış beş farklı İkinci Dünya Savaşı dönemi hikayesini anlatırken, çok oyunculu tarafta ise ister tek başınıza, isterseniz de arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz kooperatif destekli Combined Arms ve Grand Operations modlarının yanı sıra Firestorm isimli Battle Royale oyunu da sizleri bekliyor olacak.

Cris Tales (Şu Anda Mevcut) - Bulut, Konsol ve PC

Amansız bir gelecek ile karşı karşıya olan bir dünyada uyanan zaman büyücüsü Crisbell ve arkadaşlarının başından geçenlerin anlatıldığı oyunda, güçlü zaman İmparatoriçesi ve kuvvetleri Crystallis ve bölgenin diğer krallıklarını yok etmekle tehdit ediyor.

Size düşen ise tehdidi ortadan kaldırmak ve geleceği yeniden yazmak için, krallıklar boyunca ilerlemek ve güçlü müttefikler ile işbirliğine gitmek olacak. Bu süreçte de etkileyici bir hikaye sizi bekleyecek.

Atomicrops (22 Temmuz 2021) - Bulut, Konsol ve PC

Kıyamet sonrası çorak bir diyarda geçecek olan Atomicrops, aksiyon ve roguelite türlerini bir araya getiren bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Diyardaki son tarlayı savunmaya çalışacağınız oyunda, bir yandan da ekip biçme işlemini de gerçekleştireceksiniz. Hedefiniz ise istila etmeye çalışan bütün yaratıkları ortadan kaldırmak olacak.

Raji: An Ancient Epic (22 Temmuz 2021) - Bulut, Konsol ve PC

Tanrılar tarafından kutsanmış genç bir kız olan Raji rolünde olacağınız oyunda, dünyayı hücum eden şeytanlara karşı savunmaya çalışacaksınız. Ana karakterimizin yolu, şeytani bir sürü saldırı sonrasında erkek kardeşi Golu ile ayrılacak. Büyük bir savaşın ortasında olan iki kardeş, ilk etapta birbirlerini bulmaya ve sonrasında da çatışmayı bitirme amacında olacak.

Last Stop (22 Temmuz 2021) - Bulut, Konsol ve PC

Virginia ile adını duyuran Variable State tarafından geliştirilmekte olan Last Stop, üçüncü kişi bakış açısından oynanacak hikaye anlatımlı bir oyun olacak. Bir antoloji deneyimi yaşatacak olan Last Stop, kendi içinde üç ayrı hikaye sunacak. Ancak bu hikayelerin ayrı ayrı oyunlar olarak satışa sunulmayacaklarını söyleyelim.

Geçeceği yer itibarıyla sizi günümüzün Londra şehrine götürecek olan her bir hikayede, yaşanan doğaüstü bir kriz neticesinde yolları kesişecek olan Donna, John ve Meena karakterlerinden birinin rolüne bürüneceksiniz. Senaryoların akışı boyunca bu karakterlerin bireysel hikayelerini öğrenmenin yanı sıra diyalog seçimleri ile bire bir konuşmaların gidişatını da belirleyebileceksiniz. Bu seçimleriniz de karakterlerinizin kaderlerini belirleyecek elbette.

Blinx: The Time Sweeper (26 Temmuz 2021) - Bulut ve Konsol

Vahşi ve çarpık dünyalarda geçen Blinx: The Time Sweeper, hızlı tempolu bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zamanın akışını kontrol edebilen bir karakteri yönettiğimiz oyunda, klasik dört boyutsal oyun deneyimi sunuluyor.

Crimson Skies: High Road to Revenge (26 Temmuz 2021) - Bulut ve Konsol

Hollywood tarzı aksiyon macera deneyimi sunan oyun, bizleri 1930’lu yılların alternatif bir versiyonuna götürüyor. Bir pilot rolünde olup hava korsanları ve devasa savaş zeplinleri ile mücadele halinde olacağız.

Microsoft Flight Simulator (27 Temmuz 2021) - Konsol

Microsoft Flight Simulator, son dönemde karşımıza çıkan oyunlardan en başarılı olanları diyebiliriz. Eğer simülasyon oyunlarını seviyor ve sanal ortamda da olsa uçuş yapmayı seviyorsanız, bu oyun tam size göre.

On binlerce havaalanının, milyonlarca şehrin, milyarlarca binanın, gerçek dağların, yolların, ağaçların, nehirlerin, hayvanların, trafiğin ve çok daha fazlasının bulunduğu oyununda, kendi uçuş planınızı oluşturarak gece veya gündüz fark etmeksizin istediğiniz noktaya seyahat edebiliyorsunuz.

Geliştirici Asobo Studio, Bing Haritalar aracılığıyla dokular ve topografik veri kullanılması ile tüm dünya gerçekçi şekilde oluşturmuştu. Arazi, ağaçlar, çimler, binalar ve sular için de Microsoft Azure teknolojisinden faydalanılıyor. Dahası ise çevrimiçi olarak oynamanız durumunda, gerçek meteoroloji verilerine dayalı olarak gerçek dünya ile oyundaki dünyanın hava koşulları bire bir aynı oluyor.

Lethal League Blaze (29 Temmuz 2021) - Bulut, Konsol ve PC

Birbirinden farklı karakterler ile yüksek hızlı top oyunu olan Lethal League Blaze, bizi Shine City’ye götürecek. Oyundaki amacınız ilse rakibinize yer çekimine karşı topla düz atışlar yaparak, top sürerek, savuşturma yaparak, doğrudan atışlar yaparak ve özel yeteneklerinizi kullanarak vurmak olacak. Her vuruşunuzda top hızlanacağı için, oyunun hızı her seferinde biraz daha artacak.

Omno (29 Temmuz 2021) - Bulut, Konsol ve PC

Mucizelerin antik dünyası boyunca seyahat edeceğiniz bir maceraya çıkacağınız Omno oyununda, macera boyunca bulmacalar çözecek, gizleri ortaya çıkartacak ve karşınıza çıkan engelleri aşmanın bir yolunu bulmaya çalışacaksınız.

Project Wingman (29 Temmuz 2021) - PC

Yirmiden fazla uçağın kokpitine oturacağınız oyunda, it dalaşları yapacak, saldırılar düzenleyecek ve göklerin fatihi olabilmek için mücadele edeceksiniz. Etkileyici bir uçuş deneyimi yaşatacak olan Project Wingman oyununda, gerçek bir yıldız olmaya çalışacaksınız.

The Ascent (29 Temmuz 2021) - Bulut, Konsol ve PC

İster tek başınıza isterseniz de kooperatif olarak oynayabileceğiniz aksiyon-rol yapma oyunu The Ascent, siber çılgınlığın hakim olduğu Veles gezegeninde geçiyor. Bir şirkette işçi olarak çalışırken, günün birinde beyninize takılı cihaz ile yeteneklerinizi kullandığınız rutin bir görev için gönderildiğiniz sırada kendinizi bir anda felaket senaryosunun tam ortasında buluyorsunuz. Gezegendeki en büyük şirket olan The Ascent Group, bilinmeyen nedenler ile kapanıyor. Bunun sonucunda da otomatik güvenlik sistemleri karışıyor. Rakip şirketlerin harekete geçmesi ve suç örgütlerinin de kara borsadan protez organ ticaretini hızlandırmaları ile bulunduğunuz bölgenin ayakta kalması tehlikeye giriyor. Size düşen ise bir yandan hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da hem rakip şirketleri hem de suç örgütlerini durdurmaya ve yaşanan felaketin arkasındaki nedenini anlamak olacak.

Bu Ay Xbox Game Pass Servisinden Ayrılacak Oyunlar

Microsoft tarafından yapılan yeni duyuru ile 31 Temmuz 2021 tarihinde, Xbox Game Pass servisinden üç yeni oyun daha ayrılacak. İçlerinden The Touryst ve UnderMine bulut, konsol ve PC, It Lurks Below ise konsol ve PC tarafından ayrılacak.