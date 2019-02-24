Yeni Xbox Konsollarının Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Yeni Xbox modellerinin tanıtım tarihi konusunda yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Jeux Video ve Thurrott isimli yayın mecraları, Microsoft'un yeni Xbox'ı tanıtma konusunda hazırlıklara başladığını dile getirdiler.

Ortasya atılan iddialara göre Microsoft, E3 2019 fuarında yeni konsollarını duyuracak. Çok sürpriz olmayan bu bilginin yanı sıra yeni nesil Xbox konsollarının E3 2019'da tanıtılmasının ardından 2020'nin sonbaharından önce piyasaya çıkmayacağı da söylenenler arasında yerini aldı. Ayrıca bugün yapılan haberlerde, Xbox'ın Anaconda ve Lockhart olmak üzere iki farklı modelle piyasaya sürüleceği de bildirildi.

Şu anlık bildiklerimiz sadece Anaconda'nın yarıiletken sürücülü daha güçlü bir konsol olduğu Lockhart'un ise daha düşük fiyatlı ve birincil olarak xCloud oyun akış hizmetini kullanmak için muhtemelen disksiz olarak fiyatlandırılacağı yönünde. Geçtiğimiz ay, Microsoft'un Oyun Başkanı Yardımcısı Gaming Phil Spencer, şirketin X3 Live Larry Hryb programlama direktörü ile yaptığı röportajda E3 2019 için planlarından bahsetmişti ve Spencer, Microsoft'un “hiç olmadığı kadar E3'te büyük olacağını” dile getirmişti.

Microsoft’un Anaconda ve Lockhart’ı E3 2019’da tanıtması kesinlikle “büyük” bir şey olarak nitelendirilebilir ancak E3 2019 fuarında daha dört ay var. Şirket 4 ay içerisinde planlarında değişiklik yapabilir. Sizlere Microsoft tarafında yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.