Yeni Xbox Konsolu (Project Scarlett) Duyuruldu! İşte Özellikleri

Microsoft, E3 2019 fuarı kapsamında yeni Xbox konsolunu duyurdu. Sizler için yeni duyurulan Xbox konsolunun tüm teknik özelliklerini ve çıkış tarihini derledik.

Project Scarlett Duyuruldu

Project Scarlett olarak adlandırılan yeni Xbox konsolunun, Xbox One X'ten dört kat daha güçlü olacağı söylenmekte. AMD'nin Zen 2 ve Radeon RDNA mimarisine dayanan özel tasarlanmış bir CPU ile birlikte gelecek olan yeni Xbox konsolu, 8K çözünürlük, gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi ve saniyede 120 kare performans sunacak.

Microsoft Project Scarlett'de yeni nesil bir SSD kullanmakta. Bu SSD hakkında Xbox sözcüsü " Yeni nesil bir SSD oluşturduk. SSD'yi sanal RAM olarak kullanıyoruz. " dedi. Microsoft, Project Scarlett hakkında mevcut nesil konsollara göre depolama hızında 40 katlık bir performans artışı olacağına işaret etti.

Project Scarlett Çıkış Tarihi

Kullanıcılar yeni Xbox konsolunun çıkışını merakla beklemekte. Microsoft, Project Scarlett'in 2020 yılının tatil sezonunda Halo Infinite oyunu ile beraber çıkacağını söyledi.

Sizler Project Scarlett hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yeni Xbox konsolunun özellikleri nasıl? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!