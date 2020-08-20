Microsoft Yeni Xbox Kullanıcı Arayüzü Tanıtımını Yaptı

Microsoft, yeni Xbox kullanıcı arayüzü tanıtımı ile karşımıza çıktı. Çok köklü değişiklikler olmasa da, performans ve birleştiricilik açısından büyük iyileştirmeler yapılıyor.

Amerika menşeli yazılım devi, geçtiğimiz haftalarda yenilenmiş Microsoft mağazasını tanıtmıştı. Mağazanın açılma hızının, içerisinde dolaşmanın, sayfaların ve videoların yüklenme hızlarının bir hayli artmasının yanı sıra yeni bir gezinme sistemi, arama sekmesi, istek listesi ve alışveriş kartı ile ilgili yapılan değişiklikler neticesinde kullanımı daha kolay bir hale gelmişti.

Microsoft şimdi de benzer bir değişikliği Xbox One, PC için Xbox Game Pass, mobil cihazlar için Xbox uygulaması ve Xbox Series X kullanıcı arayüzünde de gerçekleştirecek. Bugün de bahsi geçen yeni kullanıcı arayüzü tanıtıldı.

Yeni Xbox Kullanıcı Arayüzü Nasıl Olacak?

Nesil geçişinin merkez nokta olacağı arayüz, görsel olarak bütünüyle bir değişim sunmuyor ama kullanım çok daha hızlı olacak. Amerika menşeli yazılım devi Yeni Xbox Deneyimi adını vermiş ve Xbox ile etkileşime geçebileceğiniz bütün platformları bir araya getirilecek. Diğer bir deyişle, kullandığınız Xbox konsolundan, bilgisayardan veya akıllı telefonunuzdan her şeyi yapmak daha da kolaylaşacak, her biri farklı bir ekosistem gibi hissettirecekmiş. Mesela Xbox Series X üzerinden paylaşacağınız ekran görüntüleri anında Xbox uygulamasına yansıyacak ve tercih ettiğiniz bir sosyal medya hesabınız üzerinden paylaşabileceksiniz.

Microsoft Xbox Series X kullanıcı arayüzünün de son derece hızlı olacağını söylüyor ama bunun konsolun teknik kapasitesi ile bir alakası yokmuş. Söylenene göre kullanıcı arayüzü, konsolu açtığınız andan itibaren eskiye oranla % 50 oranında daha hızlı bir şekilde karşınıza gelecekmiş. Bununla birlikte, herhangi bir oyundan ana ekrana dönmek de % 30 daha çabuk olacakmış.

Yeni kullanıcı arayüzünün tasarım dilinde de değişiklikler yapılmış. Bu değişiklik sonucunda oyuncuların en fazla kullandıkları Home, Guide ve Store kısımları daha fazla ön plana çıkartılmış. Bu da, bu kısımlara daha çabuk bir şekilde ulaşmanızı sağlayacakmış.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi kullanıcı arayüzü ile ilgili değişiklikler, Xbox One için yayınlanan güncellemeler ile hayata geçiriliyor. Yani yeni nesil Xbox konsoluna hemen geçiş yapmayacak olsanız dahi, yeni kullanıcı arayüzü ile sunulacak olan imkanlardan faydalanmanız mümkün olacak.

Tanıtıma ek olarak yayınlanan ekran görüntülerine ve fragmana aşağıdan göz atabilirsiniz.