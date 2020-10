Bu nesilde yeni bir Xbox Series modeli görebiliriz. Phil Spencer ile yapılan röportaj, Microsoft'un planlarına dair ipucu veriyor. Detaylar haberimizde.

Oyun konsollarına olan yaklaşım bu nesil ile değişmişti. Bildiğiniz bu nesle kadar Sony cephesinde standart PlayStation modellerinin yanı sıra bir de Slim model çıkıyordu. Japon teknoloji devinin bu geleneğine, geçtiğimiz nesilde Microsoft da ortak olmuş ve Xbox 360 Slim modeli ile karşımıza çıkmıştı.

Bu nesilde ise durum bir hayli farklı boyut kazanmıştı. Öyle ki standart kalın kasa PlayStation 4 ve PlayStation 4 Slim modellerinin yanı sıra, genel olarak ara nesil sayılan PlayStation 4 Pro modelini satışa sunmuştu. Microsoft ise 2016 yılında Xbox One S, 2017 yılında Xbox One X ve son olarak geçtiğimiz yıl içerisinde Xbox One S All-Digital Edition modelini oyuncular ile buluşturulmuştu. Hem Microsoft hem de Sony, her modelin farklı donanımsal özelliklere sahip olması ile her ihtiyaca karşılık verebilen konsollar üretmişlerdi. Bunlar her ne kadar olumlu hamleler olarak sayılmış olsa da, kafalarda yeni bir soru işaretinin belirmesine neden olmuştu: “Yeni bir gelenek mi doğuyor?” Bu nesil ile de bu soru cevabını “Evet.” olarak bulmuştu.

Bildiğiniz gibi bu nesilde yeni nesil PlayStation ve Xbox konsolları iki farklı model ile satışa sunulacaklar. Sony, arada donanımsal fark olmaksızın diskli ve disksiz PlayStation 5 modelleri ile oyuncuların karşısına çıkacakken, Microsoft ise donanımsal farklılıkların olacağı Xbox Series S ve Xbox Series X modellerini satışa sunacak. Ancak görünen o ki yakın bir zaman önce duyurulan Xbox Series S, bu nesilde göreceğimiz son farklı Xbox Series modeli olmayacak.

Microsoft, Yeni Xbox Series Modeli Üzerinde Mi Çalışıyor?

Kotaku, Xbox patronu Phil Spencer ile bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportaj sırasında, Microsoft olarak PlayStation 5 konsolununkine göre daha hızlı bir SSD barındıran bir Xbox konsolu sunup sunmayacakları soruldu. Spencer verdiği cevapta, geçtiğimiz nesillerde olduğu gibi ekibin donanımı ileriye dönük olarak irdeleyeceğini belirtti.

Xbox patronu Phil Spencer, daha başka Xbox Series modelleri sunmaktaki amaçlarının hem halihazırdaki bileşenler açısından konsolun ücretini olabildiğince aşağıya çekmek hem de sıradaki modellerde neler yapabileceklerine bakmak olduğunu da söylüyor.

Geçtiğimiz ay içerisinde ortaya atılan bir iddiaya göre, Microsoft Xbox Series V üzerinde çalışıyor. Bu iddiaya göre V modeli, Xbox Series X ve Xbox Series S arasına yerleşecek. Donanımsal anlamda X modelinden güçsüz ama S modelinden de güçlü olacak V, disk sürücüsü olmayacak bir başka Xbox Series konsolu olacak. Phil Spencer yorumu ile bu konsola işaret etmiş olabilir ama tabii ki şu an için kesin bir şey söylemenin imkanı yok. Gelişmeleri takipte olacağız.