Yeni Xbox Series X Detayları Ağustos Ayında Gelecek

Eğer yeni nesil Xbox hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız, önümüzdeki ayı bekleyin. Phil Spencer, yeni Xbox Series X detayları Ağustos ayında açıklanacak diyor.

Microsoft, geçtiğimiz hafta içerisinde önemli bir etkinlik düzenlemişti. Xbox Games Showcase adı altında düzenlenen bu etkinlikte, Xbox Series X için geliştirilmekte olan oyunlar ön plana çıkmışlardı. Ayrıca üçüncü parti oyun duyurularının da yapıldığı Xbox Games Showcase sırasında yeni nesil Xbox konsolu hakkında yeni bir detay öğrenememiş olsak da, fazla beklemeyecekmişiz gibi görünüyor.

Yeni Xbox Series X Detayları için Ağustos Ayı Bekleniyor

Geçtiğimiz günlerde iJustine Youtube kanalı üzerinden gerçekleştirilen bir röportaj sırasında konuşan Xbox patronu Phil Spencer, sıradaki etkinliğin Ağustos ayında gerçekleştirileceği iddialarını oldukça kuvvetlendiren bir yorumda bulundu. Öyle ki, "Hakkında (Xbox Series X) daha fazla konuşmak için heyecanlıyım." diyen Spencer, devam etti: "Ağustos ayında söyleyeceğimiz daha fazla şeyin olacağını düşünüyorum."

Bildiğiniz gibi, bir süredir Microsoft cephesinin Ağustos ayında yeni bir büyük etkinlik düzenleyeceği söyleniyordu. Hatta yine bir süredir söylenti olarak varlığını sürdüren bir diğer yeni nesil Xbox modelinin, Xbox Series S konsolunun da bu etkinlik sırasında tanıtılacağı iddia edilmişti. Bu konsolun esasen E3 2020 sırasında tanıtılması beklenirken, COVID-19 salgını nedeniyle fuarın iptal olması ile Microsoft cephesi planlarında değişikliğe gitmek durumunda kalmıştı.

Diğer yandan, Ağustos ayında Xbox Series X konsolunun geriye uyumluluk desteğine de değinilebilir. Yeni nesil konsolun çıkışı ile birlikte binlerce Xbox, Xbox 360 ve Xbox One oyununu Xbox Series X üzerinde oynayabileceğimiz söylenmişti. Konsolun gücünden bütünü ile yararlanacağı söylenen bu oyunlar, çözünürlük, görsellik, kare hızı ve yükleme süreleri açısından büyük gelişim kaydedecekler. Ağustos ayı içerisinde muhtemelen yeni nesil konsolun geriye uyumluluk kütüphanesi hakkında daha fazla detay sahibi olacağız. Gelişmeleri takipteyiz.