Yeni Xperia 'En İyi Akıllı Telefon Kamerası' ile Gelecek

Sony tarafından yapılan resmi açıklama doğrultusunda şirket, 26 Ekim 2021 tarihinde yeni bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. Özellikle kamera alanında başarılı akıllı telefon modelleri ile karşımıza çıkan Sony, yeni Xperia ile adından sıkça söz ettirmeye hazırlanıyor.

Yeni Xperia Nasıl Olacak?

YouTube üzerinde yayınlanan etkinlik duyurusunda gördüğümüz üzere yeni modelde (tıpkı Xperia Pro ve Xperia 1 III modellerinde olduğu gibi) fiziksel denklanşör yer alacak. Ayrıca videoda yer alan popüler görüntü yönetmeni Philip Bloom, yeni modeli "Şimdiye dek kullandığım en iyi akıllı telefon kamerası" olarak tanımlıyor.

Tabii ki her akıllı telefon üreticisinin yeni bir model tanıttığında en iyi kameraya sahip oldukları ile övündüğünü unutmayın. Yani bunlar standart bir pazarlama repliği olabilir. Yine de Sony'nin, bu konuda dikkat çeken bir atılım ile gelmesini bekliyorum. Bu konudaki son sözü ise DxOMark söyleyecektir.

Her halükarda yeni modelin teknik özelliklerini, tasarımını, fiyatını, öne çıkan kabiliyetlerini ve dahasını 26 Ekim 2021 tarihinde düzenlenecek olan etkinlikle birlikte öğrenmiş olacağız. Yeni modelin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Sony Xperia 1 III Özellikleri Neler?