Yeni Yarış Oyunu RIDE 4 Duyuruldu

Motosiklet yarışı tutkunları için vazgeçilmez serilerden bir tanesi olan RIDE, dördüncü oyunu ile geri dönecek. Milestone, RIDE 4 duyurusunu gerçekleştirdi.

Daha önce birçok başarılı yarış oyununun altına imzasını atan Milestone tarafından geliştirilen RIDE 4 için yayınlanan video henüz kapsamlı bilgileri merak edenlerle paylaşmazken, videonun sonunda ise RIDE 4 ismini verdiklerini yeni oyunun 2020 yılında oyuncularla bululacağı açıklanmış oldu.

Yayınlanan basın bildirisinde, "RIDE 4 örneğine rastlanmamış seviyede gerçekçilik ve kesinlik sunarak tüm motor sporu hayranları için çığır açan bir deneyim sunacak. Tüm oyuncuların halihazırda bildiği ve seleflerinden zevk aldığı üzere, RIDE 4 seride önceden görülmemiş yine bir takım etkileyici özellikler barındıracak." yorumunda bulunulmuş.

Basın bildirisinde ayrıca Milestone ile Yamaha Motor arasında bir işbirliğine gidildiğini de öğreniyoruz. Bir diğer deyişle, RIDE 4 oyununda Yamaha ile ilgili birçok özel içerik bulunacak.

RIDE serisinin ilk oyunu 2015 yılında satışa sunulmuştu. Eleştirmenlerden ortalamanın üstünde puanlar alan bu oyunun ardından gelen RIDE 2 ve RIDE 3 ile serinin çıtası epey yukarılara çıkartılmıştı. RIDE 3 şu anda serinin en iyi oyunu olarak kabul ediliyor. Bakalım önümüzdeki sene satışa sunulacağı söylenen RIDE 4, bayrağı selefinden devralabilecek mi?