Yeni Yırtıcı Dinozorlar: Wight Adası'ndaki Fosiller Sayesinde Ortaya Çıktı

Birleşik Krallık'ta yer alan paleontoloji uzmanları, yeni yırtıcı dinozorlar keşfetti. Bu keşfin yapılabilmesinde ise Wight Adası'ndaki fosiller büyük bir rol oynadı. Kemikleri inceleyen araştırmacılar, keşfedilen her iki dinozorun da spinosauridae familyasından olduğunu belirledi.

Araştırmacılar, 2013 ve 2017 yılları arasında Brighstone köyünün yakınlarındaki bir plajdaki kazı alanından 50'den fazla kemik keşfetti. Kemikler, Kretase döneminin başlangıcına kadar uzanıyor. Bölge bu nedenle fosil açısından zengin bir jeoloik alan olarak kabul edilebilir.

Spinosauridae keşifleri söz konusu olduğunda akıllara 1983 yılında Surrey'de yer alan bir taş ocağında geçen yıllara rağmen şaşırtıcı bir şekilde hiçbir eksiği olmayan Bariyoniks (Baryonyx) bulunmuştu.

Yeni araştırmanın baş yazarı ve Southampton Üniversitesinden paleontolog Chris Barker'a göre yeni bulunan kafatasları sadece Baryonyx'ten farklı değil, birbirinden de farklı. Bu da Birleşik Krallık'ın önceden düşünülenden çok daha fazla sayıda spinosauridae içerme olasılığının yüksek olabileceğini gösteriyor.

Yeni Yırtıcı Dinozorlar Birbirine Çok Yakındı

Teropod dinozorları konusunda uzman ve aynı zamanda çalışmanın ortak yazarı olan Darren Naish'e göre keşifleri oldukça şaşırtıcıydı. Naish, keşfedilen dinozorlar ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç senedir Baryonyx benzeri dinozorların Wight Adası'nda keşfedilmeyi beklediğini biliyoruz ancak bu tür iki hayvanın fosillerinin birbirine bu kadar yakın olması gerçekten de büyük bir sürprizdi."

Spinosauridae familyasından olan dinozorlar, büyük kafatasları ile bilinir. Bilim insanları, bunun söz konusu dinozorların hem suda hem de karada avlanmalarına kolaylık sağladığına inanıyor. Yeni tanımlanan iki türden ilki, Ceratosuchops inferodios olarak adlandırıldı. Bu isimle pek çok yönden günümüz balıkçıllarının atıfta bulunuluyor. Günümüzde var olan balıkçıllar gibi avlanmak için su yolunu tercih edebiliyor ancak mevcut balıkçılların çoğundan farklı olarak gerektiğinde beslenmek için kara yolunu da tercih edebiliyor.

Fosiller, Sandown'da yer alan Dinosaur Isle Museum'a götürülecek ve dinozorların kemikleri, müzeyi ziyaret etmek isteyenlere her zaman açık olacak.

Dinozorların keşfi hakkında daha fazla bilgi almak için yukarıda yer alan videoyu izleyebilir ve söz konusu keşif ile ilgili bütün düşüncelerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.