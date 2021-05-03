Yeni YouTube Yorumları Sıralama Seçeneği Yolda

YouTube yorumları sıralama seçenekleri şu anda "en iyi yorumlar" ve "önce en yeniler" seçenekleri ile sınırlı ancak yeni gelecek bir seçenekle kullanıcılar videonun hangi süresinde hangi yorumu yaptığını görme şansına sahip olacak.

YouTube Yorumları Sıralama İçin Sevindiren Gelişme

YouTube, video paylaşım platformunda düzenli olarak video izleyen kişileri sevindirecek bir seçenek üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni seçenek ile YouTube izleyicileri herhangi bir videonun herhangi bir süresinde yapılan tüm yorumları görebilecek. Yeni seçenek şimdilik küçük bir grup tarafından test ediliyor.

Google'ın özellik deneylerine ilişkin blog yazısında yeni seçeneğin şu anda test aşamasında olduğu ve iOS ile Android işletim sistemli akıllı telefonlara sahip insanlardan oluşan küçük bir grup tarafından kullanılabildiği belirtildi.

Yeni seçenek ilk olarak 29 Nisan 2021 tarihinde duyuruldu. YouTube'a gelecek özelliklere ilişkin kısa bilgilere yer verilen blog yazısında kullanıcıların herhangi bir videonun yorumlarında videonun herhangi bir süresinde yapılmış yorumları görüntülemesine olanak tanıyan yeni bir seçeneğin test edildiği ifade edildi.

YouTube'un seçenek ile ilgili açıklaması şu şekilde:

"Şu anda yorumları bir videoda tam olarak görüntülediğiniz anda yapılan yorumları görüntülemenize olanak tanıyan yeni bir özelliği test ediyoruz. Bu özellik bazı videolarda geçerli olup, küçük bir grubun kullanıma sunulmuştur. Geri bildirimlere dayanarak bu özelliği daha geniş bir kitlenin kullanıma sunmayı planlıyoruz. Denemenin bir parçası olup olmadığınızı görmek için iOS veya Android'de yorumlar bölümüne gidin ve "Timed Beta" seçeneğini kullanmak için sıralama ölçütüne dokunun."

Yeni seçeneği kullanabilen kişiler muhtemelen YouTube'un kullanıcı kitlesinin daha büyük bir kısmını oluşturan kitle içerisinde yer alan kişilerden oluşuyor. Bu, YouTube'a gelecek seçeneğin Türkiye'de test edilmesinin mümkün olmayabileceği anlamına geliyor.

Yeni seçeneğin ne zaman geleceği hakkında herhangi bir bilgi verilmedi fakat SoundCloud kullanıcılarının aşina olduğu bir özellik olduğu için SoundCloud kullanan kişiler özelliğin aşağı yukarı nasıl bir özellik olacağını tahmin edebiliyor. SoundCloud'u daha önce kullanmadıysanız özellik ses veya videonun belirli bir süresinde kullanıcılar tarafından yapılan yorumları görmenizi sağlıyor.

YouTube özelliği iOS ve Android kullanıcıları ile test ettiği için özelliğin web sürümüne değil de sadece mobil sürüme gelme ihtimali de var fakat bununla ilgili kesin bir yorum yapmak doğru olmayacaktır.