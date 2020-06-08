Yeni Zelanda'nın Koronavirüs Başarısı: Aktif Koronavirüs Vakası Kalmadı

Yeni Zelanda'da son 17 gündür yeni vakaya rastlanmadı. St Margaret's Auckland Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören hastanın da bugün taburcu edilmesi ile birlikte Yeni Zelanda’da aktif koronavirüs vakası kalmadı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkede yeni tip koronavirüse yakalanan tüm hastaların iyileştiğini ve aktif vaka kalmadığını duyurdu.

Yeni Zelanda'da Aktif Koronavirüs Vakası Sıfırlandı

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ashley Bloomfield ile bir basın toplantısı düzenledi. Ardern, yaptığı açıklamada, "Bu iş bitmedi ama bunun büyük bir başarı olduğunu inkar edemeyiz. Yeni Zelandalılara teşekkür ediyorum" dedi.

Ardern, "Gelecekte, virüsün küresel durumu ve doğası nedeniyle bir iki vaka görülmesi mümkün olacak. Bu vakaları hızlı şekilde durdurmamız gerekiyor. İstediğimiz son şey uyarı seviyesini tekrar yukarıya çıkartmak" ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs dolayısıyla uygulanan tedbirleri 1. seviyeye indirme zamanının geldiğini ifade eden Ardern, "1. seviyedeki tedbirler altında iş yerlerinizde çalışmak itiyorsanız, bunu şimdi yapabilirsiniz" dedi.

Ülke sınırlarının kapalı tutulmaya devam edileceğinin altını çizen Ardern, bu haftadan itibaren ülkeye girecek kişilerin 14 günlük karantina süresinde iki kez yeni tip koronavirüs testi uygulanacağını ifade etti. Ardern, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Yeni Zelandalılardan gittikleri yerleri akıllı telefonlarındaki uygulama üzerinden veya bir kağıda yazarak kayıt altına almalarını istedi.

Yeni Zelanda, Koronavirüsü Nasıl Yendi?

Yeni tip koronavirüs salgını başlaması ile birlikte Yeni Zelanda, tüm sınırlarını kapattı ve kendi vatandaşları hariç ülkeye giriş çıkışı durdurdu. Hemen ardından zorunlu ihtiyaçları karşılamayan bütün işletmeler kapatıldı. Tedbirler bununla sınırlı kalmadı. Tüm toplu etkinlikleri yasaklayan Yeni Zelanda, yurt içi serbest dolaşımı da kısıtladı. Yeni Zelanda, vatandaşların sadece birlikte yaşadıkları kişiler ile sosyal temasta bulunmasına izin verdi.