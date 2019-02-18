Yeni Zelanda'dan Sosyal Medya Devlerine Yeni Vergi Düzenlemesi

Yeni Zelanda hükümeti bugün sosyal medya devlerine yönelik yeni vergi planını duyurdu. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern tarafından açıklanan yeni vergi planında ulusal şirketler ile yabancı şirketler arasındaki vergi konusunda bazı adaletsizliklerin olduğu belirtildi.
Başbakan Andern, Google, Facebook ve Twitter gibi çok uluslu şirketlere, elde ettikleri gelirin yüzde 2 ya da 3'ü kadar vergi uygulanacağını söyledi. Sosyal medya devleri yeni vergi planı hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Yeni Plan Gelecek Sene Uygulanacak
Gelir, Balıkçılık, Polis ve Küçük İşletmeler Bakanı Stuart Nash yaptığı açıklamada, uluslararası şirketlerin ulusal şirketlere göre vergi konusunda daha avantajlı olduğunu söyledi ve haksızlığın giderilmesi için yeni vergi planının gelecek yıl uygulamaya konulabileceğini belirtti. Yeni Zelanda'da uluslararası şirketlerin her yıl yaklaşık 1,9 milyar dolarlık iş yaptığı ifade ediliyor.
Sosyal medya devleri tarafından yeni vergi planı hakkında ilerleyen günlerde bir açıklamanın yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil. Facebook, 2014 yılında Yeni Zelanda hükümetine yaklaşık 30 bin dolar vergi ödemişti.
Sizler Yeni Zelanda hükümetinin aldığı yeni karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce sosyal medya devleri yeni vergi planına karşı çıkar mı? Görüşlerinizi haberimizin hemen altında bulunan yorumlar bölümünden bizlere iletmeyi unutmayın!
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