Yeni Zelanda Saldırısının Videosunu Paylaşan Adama 21 Ay Hapis Cezası

Geçtiğimiz mayıs ayında Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının görüntülerini paylaşan bir adam, 21 ay hapis cezasına çarptırıldı.

15 Mart tarihinde Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen saldırıda 51 kişi vahşi bir şekilde katledilmişti. Saldırıyı gerçekleştiren Brenton Tarrant adındaki Avustralyalı terörist, saldırı anını Facebook Live üzerinden paylaşmıştı.

Milyonlarca insan tarafından paylaşılan görüntüler, ilk 24 saatte sosyal medyada viral haline geldi. Facebook, saldırıdan sonra 1,5 milyon videonun kaldırıldığını, bunların 1,2 milyon tanesinin ise yükleme sırasında silindiğini açıklamıştı.

Associated Press 'e göre, insanlık dışı saldırının görüntülerini paylaşan Philip Arps adlı Yeni Zelandalı bir iş insanı, 21 ay hapis cezasına çarptırıldı. Buna rağmen Arps, teröristin 51 kişiyi vahşice öldürdüğü ana ilişkin videoyu canlı olarak izlediğine ve söz konusu saldırının görüntülerini dağıttığına dair suçlamaları reddetti.

Davaya bakan hakim Stephen O'Driscoll, Christchurch'te bir işletmenin sahibi olan Arps'ın, söz konusu videoyu 30 kişiye gönderdiğini belirtti.

Facebook, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki terör saldırısının sosyal medyada paylaşılmasının ardından canlı yayın hizmetine yeni kısıtlamalar getirmeye karar vermişti.

Facebook Live’ın hizmet kurallarını güçlendirme ve platformdaki nefret söylemini azaltmak için daha fazla mücadele edecekleri taahhüdünde bulunan ABD’li sosyal medya devi, Facebook’un topluluk kurallarını ihlal eden kullanıcıların canlı yayın yapmasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.