Yeni Zelanda Sigara Yasağı ile Gündemde: 2008'den Sonra Doğanlara Yok!

Yeni Zelanda sigara içme yasağı ile gündeme geldi. Hükümet, 2008 yılından sonra doğan herkese tütün satışını kalıcı olarak yasaklayacak. Yeni Zelanda tarafından alınacak karar ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Yeni Zelanda Sigara İçme Alışkanlığını Ortadan Kaldıracak

Yeni Zelanda, kanser ve kronik solunum sistemi hastalıkları dahil olmak üzere birçok hastalığa yol açan sigara ile ilgili oldukça önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Ülke, 2008 yılından sonra doğan tüm vatandaşlara tütün satışını kalıcı olarka yasaklayacağını duyurdu.

Yeni yasa ile birlikte 2008 tarihinden sonra doğan kişilerin tütün alımına izin verilmeyecek. Yeni Zelanda Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Ayesha Verral, geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili çok önemli bir açıklamada bulundu.

Dr. Verral, yaptığı açıklamada, gençlerin sigaraya asla başlamamasını sağlamak istediklerini, bu nedenle gençlere tütün ürünlerini satmayı ya da tedarik etmeyi yasaklayacaklarını söyledi. Yeni Zelanda'da şu anda yasal sigara içme yaşı 18'dir. Yasa yürürlüğe girdiğinde 14 yaşında olan insanlar, hiçbir zaman tütün satın alamayacak.

2008 yılından sonra doğan vatandaşlara sigara ömür boyu yasak olacağından dolayı yakında ülkede sigara satışı düşük talep nedeni ile sona erebilir. Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığına göre sigaraya bağlı hastalıklar, ülkedeki önlenebilir ölümlerin önde gelen nedenidir. Yeni yasa ile birlikte bu hastalıkların oluşması önlenecek.

Dr. Verral, Associated Press'e yaptığı açıklamada, "Her gün tütünün neden olduğu hastalıklarla karşı karşıya kalan biri ile tanışıyorsunuz" sözlerini kullandı. Dr. Verral, tütünün yol açtığı nefes darlığının korkunç olduğunu belirtti.

Yetkililer, yakında sigara içme alışkanlığını tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Hükümet, Yeni Zelanda'da 2025 yılına kadar sigara içme oranını yüzde 5 seviyesinin altına indirmeyi planlıyor. Değişiklikler, perakendecilerin uyum sağlamasına yardımcı olmak için zaman içerisinde uygulanacak.

Yeni Zelanda'da sigara içme oranları yıllardır istikrarlı bir şekilde düştü. Şu anda ülkedeki yetişkinlerin yalnızca yüzde 11'lik kısmı sigara içiyor. Her gün sigara içen kişilerin oranı ise yüzde 9 olarak açıklandı. Maori nüfüsunun yüzde 22'lik kısmının ise sigara içtiği belirtildi.

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