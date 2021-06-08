Yeni Zelanda Yerlileri Antarktika'ya Avrupalılardan 1000 Yıl Önce Gitmiş

Yeni araştırmalar, Yeni Zelanda yerlilerinin Antarktika yolculuğunu ele alıyor. Uzmanlar tarafından yürütülen yeni keşifler, Yeni Zelanda'nın yerli halkının, Antarktika'ya Avrupalılardan en az 1000 yıl önce seyahat ettiğini gösteriyor.

Son 200 yılı göz önüne aldığımızda Antarktika'nın keşfi ağırlıklı olarak Avrupalı ​​kaşiflerle ön plana çıktı. Ancak Yeni Zelandalı araştırmacıların yeni makalesi, Yeni Zelanda yerli halkının -Māoriler- Dünya'nın en güneydeki kıtasıyla önemli ölçüde uzun bir geçmişe sahip olduğunu öne sürüyor.

Proje kapsamında araştırmacılar literatürü taradı ve bunu, Antarktika anlatıları ve keşiflerinde Māori varlığını onaylamak için sözlü tarihlerle birleştirdi. Araştırmaya göre, Māorilerin güneye olan yolculukları yedinci yüzyıla kadar dayanıyor olabilir. Bu çalışma, Māori Antarktika keşif geleneğini vurguluyor ve Yeni Zelanda'nın Ross Denizi'ndeki çalışmalarına katkı sağlıyor.

Proje lideri Dr. Priscilla Wehi, "Antarktika ve sularıyla bağlantının, en eski geleneksel yolculuklardan bu yana ve daha sonra Avrupa liderliğindeki yolculuk ve keşiflere, çağdaş bilimsel araştırmalara, balık avına ve daha fazlasına katılım yoluyla gerçekleştiğini bulduk" ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda yerlilerinin Antarktika yolculuğu

Araştırmacılar ilk olarak Polinezya şefi Hui Te Rangiora ve ekibi tarafından 7. yüzyılın başlarında yapılan güney yolculuğuna dikkat çekiyor. Bu keşif, onları Polinezyalı yerleşimcilerin Yeni Zelanda'ya planlı göçünden çok önce Antarktika sularını gören ilk muhtemel insanlar haline getiriyor.

Araştırma makalesinde, "Bazı anlatıları incelediğimizde Hui Te Rangiora ve ekibinin güneye doğru devam ettiğini anladık. Uzun bir güney yolu. Bunu yaparken, muhtemelen Antarktika sularını ve belki de kıtayı gören ilk insanlardı" ifadelerine yer verildi.

Maoriler ayrıca 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında 'Antarktika Keşfi Kahramanlık Çağı'nın bir parçasıydı. Avrupalı ​​kaşiflere Antarktika'ya yolculuklarda tıp, inşaat, bilimsel uzmanlık ve daha pek çok konuda yardımcı oldu.

Antarktika'ya yapılan seyahat ve keşif gezilerinde Māori katılımının günümüze kadar devam ettiği düşünülüyor. Ancak araştırmacılar, bilgi boşluklarını doldurmak ve Māori'nin Antarktika ile gelecekteki ilişkilere dahil edilmesini sağlamak için daha fazla araştırma yapılmasının önemli olduğunu söylüyor.

Dr. Priscilla Wehi, "Antarktika'daki Māorileri araştıran daha fazla bilim adamı yetiştirmek ve Māori perspektiflerini birleştirmek, Yeni Zelanda'nın araştırma programlarına ve nihayetinde Antarktika'nın korunmasına ve yönetimine derinlik katacak" diye ekliyor.