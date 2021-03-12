Yeniden Kapanma Olacak Mı? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsünden Açıklama

Yeniden kapanma olacak mı? Koronavirüs vaka sayılarının yükselişe geçtiği bu dönemde vatandaşlar tekrar kapanma olup olmayacağını merak etmekteydi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından yeninden kapanma ile ilgili açıklama geldi.

Yeniden Kapanma Olacak Mı?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Kademeli normalleşme dediğimiz süreç, eğer komple gevşemeye ve tedbirleri önemsememeye dönüşürse, vaka sayıları ve ölüm sayıları artarsa tekrar kapanmak zorunda kalırız. Yeniden kapanma ihtimali hep var.

Mutasyon ihtimali de var, vaka sayısının artma ihtimali de var, yeni bir dalga ihtimali de. Bu kararı almak da çok kolay değil. Vatandaş, esnaf, lokantacılar çok daraldı. Tedbirlerimizi alıyoruz. Aşımızı oluyoruz, mesafeye dikkat ediyoruz. Bir yandan da hayat devam ediyor. Bu dengeyi korumak zorundayız.

Bu dengeyi ihmal edersek, vaka sayıları 40-50 binlere yükseldiğinde vatandaşımız bize gelip, "Biz hasta olmak istemiyoruz" diyecekler. Kapatın diyecekler. Devletin aldığı tedbirler vatandaş uyduğu zaman anlamlıdır. O yüzden sürekli uyarı yapıyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu yüzden sürekli vatandaşlarımızı uyarıyor.

Yapılan açıklamadan da anlaşıldığı üzere vaka sayıları yükselirse yeniden kapanma olabilir.

Şu anda Türkiye'de kademeli normalleşme planı uygulanıyor. Yüksek riskli illerde kafeler ve restoranlar kapalı iken düşük, orta ve riskli illerde açık. Hafta sonu kısıtlaması da düşük (mavi) ve orta (sarı) risklerde kaldırılmış durumda.

Yüksek (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) illerde hafta sonu kısıtlaması bir müddet daha pazar günü devam ediyor ve Akşam sokağa çıkma kısıtlaması ise sürüyor. Halı saha ve havuz gibi yerler düşük riskli illerde (mavi) sabah 09:00 ile akşam 19:00 arasında faaliyetini sürdürmekte.

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük (mavi) ve orta (sarı) riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek (turuncu) ve çok riskli (kırmızı) bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabiliyor.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte.