Yeniden Uzaktan Eğitime Geçilecek Mi? Ziya Selçuk'tan Açıklama

Yeniden uzaktan eğitime geçilecek mi? Koronavirüs vaka sayılarının yükselişe geçmesi sonrasında yeninden uzaktan eğitime geçilip geçilmeyeceği merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması geldi.

Yeniden Uzaktan Eğitime Geçilecek Mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Habertürk TV'de Kübra Par moderatörlüğünde gazeteciler Nagehan Alçı ve Muharrem Sarıkaya'nın sorularını yanıtladı. Ziya Selçuk, "yeniden uzaktan eğitime geçme ihtimali var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"2 Mart’tan itibaren yerinde karar dönemine geçilmişti. Valilikler tedbirlerini iller seviyesinde alıyor. 9 il hariç ortaokul ve liseler eğitim öğretimde bir kapanma söz konusu oldu. Yalova, Eskişehir gibi ilkokullarda da kapanma oldu. İller kendi durumunu dikkate alarak ona göre karar verme sürecini hayata geçiriyorlar. Önümüzdeki süreç elbette kabine toplantılarında sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tümüyle değerlendiriliyor. Durum Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’yla değerlendiriliyor. Önümüzdeki hafta da bu tür değerlendirme Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hayata geçecek."

Soru: Öğretmen ve öğrencilere düzenli test yapılması durumu söz konusu mu?

Yanıt:

Sağlık Bakanlığımızın politikaları konusunda elbette beklentilerimiz var ama sağlık konusunda, hekimlerimizle ilgili konularda yorum yapmamız çok doğru değil. Ben nasıl eğitim bilimci olmayan kişilerin yorum yapmaması beklentisi içerisindeysem. Bizim şu anda aşılamayla ilgili toplumun tamamında süreç hızla ilerlediğinde birtakım göstergeler de karşımıza çıkacak. Toplumda vaka sayıların azaldığını, hastanelerde oranların düşüşünü göreceğiz. Şu anda gerekir mi, gerekmez mi? Bilim Kurulu'nun kararı önemli. Bizim aşı konusuyla ilgili sıkıntımız yok. Testler konusunda Türkiye bu konularda gerçekten önü açık bakış açısına sahip. Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanımızın başkanlığıyla bu konularda rahatlıkla karar verileceğini düşünüyorum."

Soru: Okulda kaç öğrenci ve öğretmen koronavirüse yakalandı?

Yanıt:

Biz bu verileri Sağlık Bakanlığı'ndan günlük alıyoruz. Ancak kendi kararlarımızı alırken veriye dayalı almak için alıyoruz. Bunu ilan etmek için almıyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın verilerini açıklarsak doğru olmaz. Bilim Kurulu ile istişarelere baktığımızda farklı görüşler var. Küçük çocukların okula devam etmesi konusunda daha büyük mutabakat var. Yaş büyüdükçe riskin arttığı noktasında değerlendirmeler var. Farklı görüşler var ama şuna bakmak durumundayız. Dünyada hangi üniversitede, bilim çevrelerinde, DSÖ'de neler söyleniyor. Veriye dayalı bilgiler neler? Biz sadece eğitimsel kararlarımıza katkı sağlasın diye bu araştırmalara bakıyoruz. Biz bu verileri Sağlık Bakanlığı'ndan günlük alıyoruz. Ancak kendi kararlarımızı alırken veriye dayalı almak için alıyoruz. Bunu ilan etmek için almıyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın verilerini açıklarsak doğru olmaz.

Sizler konu ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!