Yeniden Yapılan İlk Pokémon Filminden Beklenen Video

Son zamanlarda iyice hızlanan Pokemon filmi yapımları arasında, ilk filmin elden geçirilmiş hali de bulunuyordu. Yeni animasyon teknikleri ile tekrar hazırlanan ilk Pokémon filmi için bugün beklenen trailer yayınlandı.

2D animasyonlar ile yani hepimizin hatırladığı o animasyon tarzıyla hazırlanan ilk Pokémon filmi, bir süre önce 3D CGI tekniği ile tekrar yapılmaya başlanmıştı. Orijinal filmin hikayesine ve sahnelerine neredeyse hiç müdahale olmadan hazırlanan film için ilk video, bugün resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlandı.

Yayınlanan videoda filmin unutulmaz sahnelerinden Pikachu’nun kendi klonunu tokatlaması ve Mewtwo’nun zırh içine girmesi gibi sahnelere de yer verildi. Yine klasik karakterlerden Ash, Misty, Brock ve Team Rocket da videoda yerlerini aldılar.

Gerçek bir nostalji yaratmaya gelen elden geçirilmiş ilk Pokémon filminin yanı sıra bu sene içerisinde farklı yapımlar da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyordu. Farklı tarzıyla dikkat çeken Detective Pikachu bunlardan bir tanesi olurken, gerçek oyuncularla hazırlanacak bir başka Pokémon filminin daha üzerinde çalışılmaya devam edildiği belirtilmişti. İlk Pokémoın filminin elden geçirilmiş yeni halinin ilk detaylarını ise hemen aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.