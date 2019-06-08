Yeniden Yapım Destroy All Humans!, Önümüzdeki Sene Çıkacak

E3 2019 öncesinde üç yeni oyun duyurusu yapacağını müjdeleyen THQ Nordic, Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated ve Darksiders: Genesis oyunları ile çıkmıştı karşımıza. Avusturya menşeli yayıncının duyurduğu üçüncü oyun, yeniden yapım Destroy All Humans! oldu.

Pandemic Studios tarafından geliştirilmiş olan orijinal oyun, 2005 yılında satışa sunulmuştu. Soğuk Savaş dönemindeki yaratık istilası filmlerinin parodisi olarak geliştirilen oyun, 1959 yıllarında geçiyor. Oyunun konusuna göre ana karakterimiz Cryptosporidium 137, selefi Cryptosporidium 136'yı bulması için dünyaya gönderiliyor. Cryptosporidium 136, Orthopox 13 tarafından ırkının yok olmasını önlemek amacıyla insan beyninin köklerinde bulunan Furon DNA toplaması için gönderilmişti. Görevin başarılı olması için de Majestic isimli Amerikan hükümeti tarafından kurulmuş olan karanlık bir örgütü yok etmesi gerekecek.

Senaryo boyunca da çok çeşitli silahlar kullanabilmek mümkün olacak. Bu silahlar, uçan daireye özgü ve Cryptosporidium 137'ye ait olmak üzere ikiye ayrılıyorlar. Uçan dairedeyken insanları, araçları ve binaları yakan Death Ray, insanları ve objeleri havaya kaldıran Abducto Beam, güçlü bir nükleer silaha dönüşebilen Quantum Deconstructor ve temas anında patlayan ve şok dalgası yayan Sonic Boom gibi silahlar kullanabiliyorsunuz. Cryptosporidium 137 tarafından kullanılan silahlar ise elektrik yükü gönderen Zap-O-Matic, hedefteki kişinin rektumuna saplanan ve beyinle bağlantılı DNA'yı yok eden Anal Probe, ateş ettiğiniz kişinin etini ve organlarını küle döndüren Disintegrator Ray ve Furon benzeri bomba atar olan Ion Detonator olmak üzere dört adet.

Black Forest Games tarafından PlayStation 4, Xbox One ve PC geliştirilen yeniden yapım Destroy All Humans! için şimdilik net bir çıkış tarihi verilmiyor olsa da 2020 yılı içerisinde çıkması bekleniyor.