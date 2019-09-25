Yeniden Yapım MediEvil'ın Zaman Sınırlı Demosu Yayınlandı, Acele Edin!

Bu nesilde Crash Bandicoot, Spyro üçlemeleri ve Crash Team Racing gibi klasik yapımlar geri dönüşler yapmışlardı. Bilhassa bu oyunlar ile büyümüş olan oyuncuları oldukça sevindiren bu geri dönüşlerin şimdilik son halkası yeniden yapım MediEvil olacak. 1998 yılında PlayStation için satışa sunulmuş olan MediEvil, yeniden yapım versiyonuyla PlayStation 4 için çıkacak. Büyük buluşma 25 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşecek ama oyunu çıkışı öncesinde deneyebilirsiniz.

Dün gerçekleşen State of Play yayını sırasında yeniden yapım MediEvil oyununun oynanabilir demosu PlayStation Store üzerinden yayınlandı. Ne var ki bu demo zaman sınırlı. Öyle ki 6 Ekim 2019 tarihinden sonra erişim mümkün olmayacak. Eğer demoyu oynarken zırhı bulursanız, tam sürümde kullanmanız mümkün olacak.

MediEvil SCE Cambridge Studio tarafından geliştirilmiş olan Hack 'n' Slash türünde bir aksiyon-macera oyunu olarak 1998 yılında satışa sunulmuştu. Hikayesi orta çağdaki Gallowmere Krallığı ve Sir Daniel Fortesque isimli bir şarlatanın etrafında dönüyor. Buna göre şeytani bir büyücü olan baş düşmanımız Zarok, yürüyen ölülerden oluşan ordusuyla Gallowmere Krallığı'nı istila ederek eline geçirmeyi istemektedir. Biz ise Sir Daniel Fortesque olarak bu istilayı durdurmak için savaş vereceğiz ama işin kötü yanı şu ki karakterimizin ölümcül yaraları vardır. Bir diğer deyişle, karakterimiz ölmeden önce krallığı kurtarmak durumundadır.

State of Play sırasında yayınlanan yeniden yapım MediEvil demo duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!