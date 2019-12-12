Yeniden Yapım Resident Evil 3 için Karşılaştırma Videosu Yayınlandı

Yeniden yapım Resident Evil 3 için yavaş yavaş yeni videolar ortaya çıkmaya başlıyor. Duyuru ve geliştiricilerin oyun hakkında konuştukları ilk iki fragmanın ardından, beklediğimiz üzere bir karşılaştırma videosu da yayınlandı.

Karşılaştırma videoları oyun dünyasının bir geleneği oldu. Birçok amaç üzerine karşılaştırma videoları hazırlanıyor ama platformlar arası görsellik farklarının ne seviyede olduğuyla ilgili olanlar daha çok ön planda. Bunların bir yenisi de yeniden yapım Resident Evil 3 için hazırlandı.

Karşılaştırma videoları ile ün salmış olan Cycu1, 1999 yılında çıkmış olan orijinal oyun ile 3 Nisan 2020 tarihinde çıkacak olan yeni versiyonu karşılaştırmış. Söz konusu RE Engine olunca hangi versiyonun kaliteli olduğu konusunda yorum yapmaya gerek yok. Fragmandaki sahneler ile orijinal oyundan sahneler karşı karşıya getirilmiş. Diyaloglar ve diyalogların geçtiği ortamlar elbette aynı değil. Zaten Resident Evil 2 (2019) oyununun senaryo akışında büyük değişikliklerin yaşandığını görmüştük ve benzer bir durum yeniden yapım Resident Evil 3 oyununda da uygulanıyor.

Aşağıdaki video sadece oyunun görsel anlamda atladığı çağı değil, aynı zamanda teknolojinin gelişimi ile oyunlardaki gerçekçiliğin ne seviyeye ulaştığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Keyifli seyirler dileriz!