Yeniden Yapım Resident Evil 3: Nemesis Duyuruldu

Uzun zamandır söylentiden ibaret olan yeniden yapım Resident Evil 3: Nemesis, en nihayetinde duyuruldu.

Esasında The Game Awards 2019 şovu sırasında duyurulması bekliyordu. Ancak Geoff Keighley'nin açıklaması sonrasında, gözler Sony tarafından yapılan açıklama ile yılın son State of Play canlı yayınına çevrilmişti. Nitekim beklentiler boşa çıkmadı ve Capcom yeniden yapım Resident Evil 3: Nemesis oyununu PlayStation 4, PC ve Xbox One için duyurdu.

Yayınlanan duyuru fragmanının Türkçe altyazılı haline aşağıdan bakabilir, yayınlanan ilk ekran görüntülerine de yine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Yeniden Yapım Resident Evil 3: Nemesis Görüntüleri

Resident Evil 2 (2019) oyununun aksine yeniden yapım Resident Evil 3: Nemesis için fazla beklememiz gerekmeyecek. Öyle ki, State of Play canlı yayını sırasında gösterilen fragmanın sonunda, çıkış tarihi olarak 3 Nisan 2020 gösteriliyor. Bir diğer deyişle, dört aydan az bir zaman kaldı. Elbette herhangi bir ertelenme haberiyle karşılaşmazsak ama genelinde Capcom oyunları belirtilen tarihlerde çıkıyor. Herhangi bir erteleme haberiyle karşılaştığımız olmuyor.

Duyuru fragmanın en sonunda gösterildiği üzere yeniden yapım Resident Evil 3: Nemesis, çevrimiçi oyun Resident Evil: Resistance ile birlikte satışa sunulacak. Eğer ön-sipariş ile satın alırsanız, Resident Evil 3 Classic Costume Pack içeriği de hediyeniz olacak.

Duyurusu sonrasında Capcom yeniden yapım Resident Evil 3: Nemesis ile ilgili özel bir geliştirici videosu yayınladı. Üreticiler Peter Fabiano ve Masachika Kawata ikilisinin kamera karşısına geçtiği videoda, oynanışa dair bir takım detayları da görme fırsatımız oluyor. Mesela kamera açısı Resident Evil 2 (2019) ile aynı. Eğer önceki oyunun kamera sistemine aşina olmuşsanız, bu oyunda da herhangi bir zorluk çekmeyeceksiniz. Bunun yanı sıra Resident Evil 2 (2019)'den farklı olarak yeni oyunda düşmanların saldırılarından kaçabilmeniz mümkün olacak.

Videonun ilerleyen kısımlarında söz tabii ki Nemesis'e de geliyor. Orijinal oyunda kabus olmanın ötesine geçen bu yaratık, yeniden yapımda da geri dönecek haliyle. Geliştiricilerin bahsettiğine göre Resident Evil 2 (2019) oyunundaki Mr. X ile karşılaştırıldığında hedefi Jill Valentine'yi takip etmek için çok daha fazla yönteme başvuracakmış. Zaten orijinal oyunda zekası ile beklenmedik bir anda karşımıza çıkmış ve inatçı yapısıyla bizlere bir hayli kök söktürmüştü, Nemesis. Bir önceki oyunda Mr. X'in misyonunu değiştirerek senaryo boyunca soluk aldırtmayan Capcom, bakalım Nemesis için çizgiyi ne kadar ileri götürecek?

Son olarak, yeniden yapım Resident Evil 3: Nemesis için güzel bir koleksiyoncu sürümü de bulunuyor. Sadece GameStop mağazasında satışa sunulacak olan bu sürümün PlayStation 4 ve Xbox One olmak üzere iki farklı versiyonu var. Şu anda ön-sipariş ile alınabilir ve beraberinde klasik kostüm paketi hediyesiyle geliyor.

$180 değerindeki koleksiyoncu sürümünün içeriğinde oyunun standart sürümüne ek olarak çift taraflı Raccon City haritası, dijital müzik albümü, Jill Valentine aksiyon figürü ve sanat kitabı bulunuyor. Tüm bu içerikler, oyundaki S.T.A.R.S. Eşya Kutusu tasarımlı bir pakette gelecek.