Yeniden Yapım Resident Evil 3: Nemesis, M-Two Tarafından Geliştiriliyor

Sabırsızlıkla beklediğimiz yeniden yapım Resident Evil 3: Nemesis duyurusu State of Play programı sırasında yapıldı. 3 Nisan 2020 tarihinde satışa sunulması beklenen oyun, PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştiriliyor. Hakkında bir takım detayları öğrendiğimiz yeniden yapım Resident Evil 3: Nemesis ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Görünüşe göre oyun Capcom R&D Division 1 yerine M-Two isimli bağımsız bir stüdyo tarafından geliştiriliyor.

VGC sitesinin aktardığına göre eski PlatinumGames Üst Yöneticisi Tatsuya Minami, 2016 yılında stüdyodan ayrıldıktan sonra 2017 yılında M-Two stüdyosunu kurmuş. Bağımsız bir stüdyo olan M-Two çatısı altında PlatinumGames ve Capcom ile yollarını ayıran geliştiriciler çalışıyorlarmış. Capcom tarafından finanse edilen stüdyonun bir yıldır yeniden yapım Resident Evil 3: Nemesis üzerinde çalıştığı söyleniyor. Aslında bu bilgi bir bakıma doğru sayılabilir. Çünkü, State of Play sırasında yayınlanan fragmanın sonunda M-TWO Inc. logosunu görebiliyoruz.

Öte yandan, bazı kaynakların VGC sitesine söylediğine göre Minami, Resident Evil serisinin yaratıcısı Shinji Mikami'ye M-Two stüdyosunun kurucu ortağı olması konusunu açmış ama Mikami, Tango Gameworks stüdyosu ile yoluna devam etmeye karar vermiş. Stüdyonun adı bu yüzden M-Two.

Muhtemelen Shinji Mikami, Capcom tarafından yayınlanacak olan yeniden yapım Resident Evil 3: Nemesis oyununu duyunca istememiş olsa gerek. Malum, Japon yayıncı ile pek de hoş olmayan bir şekilde ayırmıştı yolunu.

Şu anlık ne Capcom ne de Bethesda Softworks konuyla ilgili yorumda bulunmuyorlar.