Yeniden Yapım Resident Evil 3: Nemesis, Oyunculara Bağlı

Son zamanların en kaliteli Hayatta Kalma-Korku oyunu Resident Evil 2 (2019), oldukça büyük beğeni topladı. Uzun zamandan sonra insanlara çaresizlik hissiyatını yaşatan oyun, Resident Evil 7: Biohazard sonrasında Steam üzerindeki en başarılı Capcom oyunu oldu. Peki bu sil baştan yapım Resident Evil 3: Nemesis oyununun kapısını açtı mı? İşte bu biz oyunculara bağlı. Japon oyun devi Capcom, hayranların sesini duymak istiyor.

Oldukça uzun bir bekleyişin ardından sil baştan yapım Resident Evil 2, PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunuldu. Her ne kadar orijinal oyuna göre birçok farklılık olsa da ikinci ve üçüncü oyundan bu yana ikinci evimiz olarak görmeye başladığımız Raccoon City sokaklarına ve aşina olduğumuz atmosfere geri dönmek, bizlere garip bir huzur verdi. Japon oyun devi Capcom, oyuncuların sesine kulak vererek Resident Evil 2 (2019) ile oldukça iyi bir iş çıkarttı. Yirmi bir yıl gecikmeli de olsa. Peki sırada Resident Evil serisi için ne var? Resident Evil 7: Biohazard oyununun çıkışına yakın bir zaman önce yayınlanmış olan geliştirici günlüklerinde, projenin başındaki isim olan Jun Takeuchi, Resident Evil 8 için çalışmalara başlandığını belirtmişti. Yani serinin sekizinci oyunu şimdilik cepte diyebiliriz. Peki Resident Evil 2 (2019) sonrasında bir Resident Evil 3: Nemesis (20xx) görebilir miyiz? Evet, görebiliriz, ama bu bir bakıma bizlere bağlı.

Yakın bir zaman önce Japon yayıncı Game Watch, Resident Evil 2 (2019) oyununun üreticisi Yoshiaki Hirabayashi ile bir söyleşi yaptı. Bu söyleşi sırasında da serideki başka bir oyun için bir yeniden yapımının potansiyelini sordu. Capcom olarak bu defa Resident Evil 2 (2019) oyununa karar vermiş olmalarının nedeninin, hayranların yirmi yıldan fazladır görmek istedikleri şeyin bu olduğunu anlatmaları olduğunu söyleyen Hirabayashi, eğer aynı şekilde bir Resident Evil 3: Nemesis görmeyi istiyorlarsa, oyuncuların seslerini duyurmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

Açıkçası yeniden yapım bir Resident Evil 3: Nemesis için kapının kapalı olmadığını bilmek mutluluk verdi. Ne var ki, o kapıdan geçmek ve o efsanevi S.T.A.R.S. bağırışını muhtemelen RE Engine ile yeniden duymak bize bağlı... Umarız bu defa da yirmi yıldan fazla beklemek zorunda kalmayız. O kadar uğraştırma bizi, Capcom!