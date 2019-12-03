Yeniden Yapım Resident Evil 3: Nemesis, PSN Veritabanında Belirdi

Başta Resident Evil hayranları olmak üzere oyuncular olarak yeniden yapım Resident Evil 3: Nemesis oyununun duyurulacağı zamanı bekliyoruz. Çünkü, bu oyunun geliştirilme aşamasında olduğundan eminiz. Hal böyle olunca da kafalardaki soru işareti ise ne zaman duyurulacağı. Birçok iddia ise bunun The Game Awards 2019 şovunda duyurulacağı yönünde ve bugün bir sızıntı bu ihtimali güçlendirdi.

Daha önceden Elden Ring oyununu duyurusundan önce rapor etmesiyle güvenilir hale gelen Youtube kanalı Spawn Wave ve Video Game Chronicles sitesinin kaynaklarından sızdırılan bilgiye bağlı olarak bir süredir geliştirilme aşamasında olduğunu öğrendiğimiz yeniden Resident Evil 3: Nemesis, Steam üzerindeki Sonbahar İndirimleri için Capcom tarafından oyuncuları teşvik etme amacıyla paylaşılan görselde de karşımıza çıkmıştı. Bu iki gelişme yürekleri hoplatmışken, çok can alıcı bir yerde bomba etkisi yaratacak yeni bir sızıntı daha yaşandı: PlayStation Network.

PlayStation Network için gelen yeni içeriklerin takip edilebildiği Gamstate sitesinin ana sayfasındaki listelemede yeniden yapım Resident Evil 3: Nemesis için görseller ortaya çıktı. Toplamda üç adet ve hem korkulu rüyamız Nemesis, hem güzeller güzeli Jill Valentine ve hem de U.B.C.S. (Umbrella Biyolojik Tehlike Önlem Hizmeti) tarafından kiralanmış olan paralı asker Carlos Oliveira'yı görebiliyoruz. Resident Evil 2 (2019) oyunundaki karakter modellemelerinde yaşanan değişimden sonra, bir benzerinin bu oyunda da uygulanması şaşırtıcı olmadı diyebiliriz.

Yeniden Yapım Resident Evil 3

Yaşanan bu sızıntılardan sonra, The Game Awards 2019 şovunda yapılması beklenen resmi duyuru hiç olmadığı kadar güçlendi. Bir diğer deyişle artık gerçek anlamda heyecanlanmaya başlayabiliriz. Bakalım yukarıda bahsettiğimiz raporlara bağlı olarak yeniden yapım Resident Evil 3: Nemesis gerçekten de 2020 yılında satışa sunulacak mı?