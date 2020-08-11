Üniversite Öğrencisi Yenilebilir Plastik Geliştirdi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisi Zümra Çetinler, hayvanların yiyebileceği "Bio'c" isimli paketleme ürünü geliştirdi. Üniversite öğrencisi tarafından geliştirilen paketleme ürünü, toprağa karıştığında kısa süre içerisinde yok oluyor. Yenilebilir plastik ile ilgili detaylar haberimizde.

Hayvanların Yiyebildiği Yenilebilir Plastik Üretildi

Tek kullanımlık plastikler nedeni ile doğaya önemli ölçüde zarar veriliyor. Özellikle yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte dünya genelinde tek kullanımlık plastiklerin kullanımı önemli ölçüde arttı. Tek kullanımlık plastik kullanımının artması sonucunda doğaya verilerin zarar da arttı.

Bilim insanları tarafından plastik kullanımını azaltmak için birtakım çalışmalar devam ederken İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Zümra Çetinler, "Bio'c" isimli paketleme ürününü geliştirdiğini duyurdu. Çetinler tarafından geliştirilen paketleme ürünü hayvanlar tarafından yenilebiliyor ve hatta paketleme ürünü toprağa karıştığında kısa süre içerisinde yok oluyor.

Endüstriyel Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisi Çetinler, geliştirdiği paketleme ürünü ile tek kullanımlık plastiklerin önüne geçmeyi hedefliyor. Toprağa karıştığında kısa süre içerisinde yok olabilen Bio'c isimli paketleme ürünü ile tek seferlık kullanım alışkanlığı azalması ve doğa verilen zararın en aza indirilmesi bekleniyor.

Çetinler, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'de denizlerde bulunan balıkların yüzde 44'ünün midesinde mikroplastiklere rastlanıyor. Bunun nedeni tek kullanımlık plastikler. Bu proje ile tek kullanımlık plastiklerin doğaya verdiği zararı azaltmayı hedefledim. Bu ürünü pek çok restoran kullanabilir" şeklinde konuştu.