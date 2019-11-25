'Yenilebilir Tabak' Hayali Gerçek Oluyor

Rusya'da Güney Ural Devlet Üniversitesi'nin laboratuvarlarında çalışan bilim insanları, nişastadan yenilebilir biyoplastikler üretmeyi başardı.

Plastik Malzemelerin Yerini Alabilir

Çelyabinsk kentindeki Güney Ural Devlet Üniversitesi’nde yapılan çalışmalarda, kimyasal maddeler kullanmadan ultrason vasıtasıyla patates veya tahıl nişastasına dönüştürme işlemleri uygulandı. Uzmanlar, patates veya tahıl nişastasından üretilen yeni nesil malzemenin, plastik malzemelerin yerini alabileceğini belirtiyor.

Biyoplastik olarak adlandırılan yeni malzemenin ekmek üretimindeki testleri tamamlanırken, bu malzemenin aynı zamanda ilaç kaplama, tabak, çatal ve ambalaj için de kullanılması planlanıyor.

Araştırma görevlisi Udel Bagle yeni geliştirdikleri malzemeyi, “Tek kullanımlık olanlardan çok daha iyi, yenilebilir, biyobozunur tabaklar.” olarak tanımlıyor.

Doğaya Hiçbir Zarar Vermiyor

Biyoplastiğin ayrışma süresinin de son derece önemli olduğuna vurgu yapan bilim insanları, yeni nesil malzeme üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Güney Ural Devlet Üniversitesi Gıda ve Biyoteknoloji Bölümü Başkanı İrina Potoroko da, “Aslında doğa dostu film üretimi, ayrı ve çok önemli bir konu. Çünkü çevre sorunu, günümüzün en önemli konularının başında geliyor.” dedi.

Nişastadan üretilen yenilebilir ‘biyoplastiğin’ geri dönüşüm sırasında da doğaya hiçbir zarar vermeyeceği ve geri dönüşüm sürecinin sadece bir ayda tamamlanacağı tahmin ediliyor.