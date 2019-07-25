Yenilenen Samsung Galaxy Fold'un Lansman Tarihi Belli Oldu

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, merakla beklenen Galaxy Fold lansmanı için tarihi verdi. Geçtiğimiz nisan ayında ön siparişe açılan; ancak ilk kullanımdan sonra önemli dayanıklılık sorunları yaşayan telefon, bu sonbaharda geri dönüyor.

Samsung’un ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonu olan Galaxy Fold, yeni bir dönemin kapısını araladığı için büyük bir heyecan fırtınası yaratmıştı.

Bu yılın başlarında Galaxy S10 lansmanı sırasında tanıtılan telefonun 26 Nisan’da piyasaya çıkması bekleniyordu; fakat bazı popüler yayınlara ve YouTuber’lara gönderilen telefonların henüz 1-2 günlük kullanımdan sonra ekran ve menşete ile ilgili önemli sorunlar yaşaması, çıkış tarihinin ertelenmesine neden olmuştu.

Kullanıcılardan gelen bildirimler doğrultusunda telefonu yeniden tasarlayan Samsung, Galaxy Fold'un ekranında deformasyona neden olan hataları geçtiğimiz aylarda çözmüştü. Ve şirket nihayet, yenilenen Galaxy Fold’u ne zaman görebileceğimizle ilgili bizlere somut bir bilgi verdi.

Tüm hatalarından arındırılmış olan yeni Galaxy Fold’un önümüzdeki eylül ayında piyasaya sürüleceğini duyuran Güney Koreli şirket, aynı zamanda cihazın dayanıklılığını artırmak için yapılan tüm değişiklikleri de ayrıntılı olarak açıkladı.

Infinity Flex Display'in üst koruyucu katmanını çerçevenin dışına kadar uzatan Samsung, ön panelin tamamını saracak filmi sökülmesi imkansız bir hale getirdi.

Panelin korunmasını güçlendirmek için katlanabilir Infinity Flex Display'in altına ilave metal katmanlar yerleştiren şirket, aynı zamanda menteşe ile telefonun gövdesi arasındaki boşluğu da azalttı.

Samsung ayrıca, katlanabilir akıllı telefonu için daha fazla uygulama ve hizmeti de optimize ettiğini söylüyor. Bu da, Galaxy Fold’un bu yılın başında gördüğümüzden daha fazla uygulamayla uyumlu olacağı anlamına geliyor.

Samsung, yenilenen Galaxy Fold’un önümüzdeki eylül ayında tanıtılacağını açıklamasına rağmen, spesifik olarak bir tarih paylaşmadı. Fakat önümüzdeki aylarlarda kesin lansman tarihinin de belli olacağını tahmin ediyoruz. Yeni bilgiler açığa çıktığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!