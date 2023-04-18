Yenilenmiş Cihazlarda Yönetmelik Değişikliği: Oyun Konsolu, Akıllı Saat ve Dahası!

Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş ürünlerin satışı hakkındaki yönetmeliği değiştirerek, yenilenme merkezlerinin belirtilen ürünler için yenileme yapabilmesine olanak sağladı. Bu yenilikle birlikte, yenilenmesi yapılan ürünlerin üreticisi veya ithalatçısı ile yetkili servis sözleşmesi yapabilecek.

Yenilenmiş ürünlerin bir kez daha yenilenebilmesi de mümkün olacak. Yenileme yetki belgesine sahip işletmelerin ödenmiş sermaye tutarı en az 30 milyon TL olmak zorunda. Eğer ödenmiş sermaye tutarı bu tutarın altındaysa, işletmelerin 1 Ocak 2024 tarihine kadar ödenmiş sermaye tutarını tamamlamaları gerekecek.

Yenilenebilir Ürünlerin Kapsamı Genişletildi

Yenilenmiş ürünlerin satışı uzaktan yapılabilecek ancak bu ürünlerin kullanılmamış mallardan ayırt edilebilmesi için ayrı bir kategoride satışa sunulması zorunlu olacak. Ayrıca pil kapasitesi %85'in altında olan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmiş ürün olarak satışa sunulabilmesi için pillerinin değiştirilmesi gerekiyor.

Bu yönetmelikler, yenilenmiş ürünlerin satışını daha da kolaylaştıracak ve tüketicilerin daha uygun fiyatlarla kaliteli ürünlere erişimini sağlayacak ancak satın alınacak ürünlerin özellikleri ve durumu hakkında detaylı bilgi alınması da her zamanki gibi büyük önem taşıyacak. Bu nedenle hem yönetmeliklerin satıcılar üzerinde detaylı bir kontrol sağlaması hem de tüketicilerin satın almadan önce ürün özelliklerini ve garantilerini incelemeleri en önemli nokta.