Yenilenmiş iPhone 12 Mini Fiyatı Belli Oldu

Yenilenmiş iPhone 12 mini fiyatı açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen ve sahip olduğu ekran boyutuyla dikkat çeken cihazın yenilenmiş sürümünü sessiz sedasız bir şekilde satışa sundu.

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haftalarda yenilenmiş iPhone 12 Pro modelini satmaya başlamıştı. Şirket bu kez yeni bir iPhone modelini daha satışa sunarak yenilenmiş (refurbished) telefonlar konusunda çeşitliliği arttırdı.

Yenilenmiş iPhone 12 Mini Fiyatı Ne Kadar?

64 GB fiyatı: 529 dolar

128 GB fiyatı: 579 dolar

256 GB fiyatı: 659 dolar

2020 yılında piyasaya sürülen iPhone 12 mini ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. ABD merkezli teknoloji devi Apple, serinin diğer modellerine kıyasla daha küçük bir ekran boyutuna sahip olan telefonun yenilenmiş sürümünü sessiz sedasız bir şekilde satışa çıkardı.

Apple'ın çevrim içi mağazası üzerinden satışa sunulan yenilenmiş iPhone 12 mini modelinin 128 GB depolama alanına sahip olan sürümünün ücreti 679 dolar olarak belirlendi ancak şu anda bir kampanya mevcut. 100 dolar indirim sunan kampanya ile beraber telefon 579 dolar fiyat etiketiyle satılıyor.

Teknoloji devinin çevrim içi mağazasında yenilenmiş iPhone 12 mini modelinin 64 GB ve 256 GB depolama alanlarına sahip versiyonları da mevcut ancak şu anda stokta görünmüyor. 64 GB depolama alanına sahip olan sürüm 529 dolar, 256 GB depolama alanı ise 659 dolar tutarında indirimli fiyata sahip.

Mağazaya baktığımızda söz konusu modelde yeşil, mor, mavi, beyaz ve siyah olmak üzere toplamda beş farklı renk seçeneği yer alıyor.

iPhone 12 Mini Özellikleri

Ekran Boyutu: 5,4

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

Ekran Paneli: Super Retina XDR OLED

İşlemci: Apple A14 Bionic

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 12 MP + 12 MP

Ön Kamera: 12 MP

Bluetooth: 5.0

Batarya: 2227 mAh

Yazılım: iOS 14.1 (iOS 15.6'ya yükseltilebilir)

Ağırlık: 135 gram

Kalınlık: 7,4 mm

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