Yenilenmiş iPhone 12 Pro'nun Fiyatı Belli Oldu

Apple bugün, Nisan ayının başından bu yana ilk kez yenilenmiş iPhone 12 Pro modellerinin stoğunu yeniledi. 759 dolardan başlayan fiyatlarla çeşitli depolama kapasiteleri ve renk seçenekleri arasından kullanıcılar seçimini yapabilecek.

Telefonların yenilenmiş sürümlerini pek fazla görmeyiz. Apple'ın daha önce bu konuda adımları olsa da bir süredir yenilenmiş bir iPhone telefonu görmemiştik. Şimdi ise hem telefonun kendisi hem de fiyatı ortaya çıktı.

Apple'ın çevrimiçi mağazası şu anda Altın, Gümüş, Grafit ve Pasifik Mavi renk seçenekleriyle 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama alanına sahip yenilenmiş iPhone 12 Pro modellerini satışa sundu. Bugün verilen siparişlerin önümüzdeki hafta teslim edileceği tahmin ediliyor ve mağazadan teslim alma da belirli Apple Store konumlarında olmak şartıyla bir seçenek olarak sunuluyor.

Yenilenmiş iPhone 12 Pro %15 Daha Ucuz

iPhone 12 Pro Ekim 2020'de ilk piyasaya sürüldüğünde, fiyatlandırma 999 dolardı, yani yenilenmiş fiyatlandırma yaklaşık %15 indirimli. Apple, geçen yıl iPhone 13 Pro piyasaya çıktığında yeni iPhone 12 Pro'ların satışını durdurmuştu.

Tüm yenilenmiş iPhone 12 Pro'lar yeni bir pil, yeni bir dış yüzey ve tüm kılavuzları ve bir USB-C - Lightning kablosunu içeren yeni bir beyaz kutu ile birlikte geliyor. Yenilenmiş tüm iPhone 12 Pro'lar, Apple'ın standart bir yıllık garantisi kapsamındadır ve genişletilmiş AppleCare+ kapsamı için de uygundur.

Apple, yenilenmiş iPhone'larının kapsamlı bir şekilde test edilip temizlendiğini ve bunların yepyeni iPhone'lardan neredeyse ayırt edilemez olduğunu söylüyor. Yenilenmiş bir iPhone'da göze çarpan tek fark, daha sade bir kutuda gelmesidir.

Yenilenmiş iPhone 12 Pro'lar şu anda ABD'de satışta, diğer pazarlara girip girmeyeceği ise belirsiz.