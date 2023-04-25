Yenilenmiş Telefon Sektörünün Lideri Belli Oldu

Araştırma şirketi Counterpoint'e göre Apple, 2022 yılında küresel yenilenmiş akıllı telefon pazarını neredeyse %50'lik satış oranıyla domine etti. Samsung ise satışların %26'sı ile ikinci sırada yer aldı.

Yenilenmiş akıllı telefon pazarı bir önceki yıla kıyasla küresel olarak %5 büyürken, yeni telefon sevkiyatları %11,3 oranında azaldı. Yenilenmiş akıllı telefon pazarındaki büyümenin yavaşlamasından büyük ölçüde Çin'deki düşüş sorumlu oldu.

Apple, Yenilenmiş Telefon Sektörünün Lideri Konumunda

Apple'ın ikincil pazardaki satışları bir önceki yıla göre %16 artarak, Apple'ı kullanılmış ve yenilenmiş sektörlerde küresel olarak en hızlı büyüyen marka hâline getirdi ancak insanlar akıllı telefonlarını daha uzun süre ellerinde tuttukları için yenilenmiş cihaz arzı kısıtlı kalmaya devam ediyor.

Apple'ın online mağazası üzerinden satın alınan yenilenmiş iPhone'lar yeni bir pil, yeni bir dış kasa ve gerekirse yeni değiştirilmiş parçalarla birlikte geliyor. Cihazlar ayrıca yeni kablolar ve aksesuarlarla birlikte yepyeni bir kutuda gönderilmeden önce iyice temizleniyor ve test ediliyor.

Yenilenmiş bir iPhone isteyen müşteriler, Apple'ın web sitesini sık sık ziyaret edebilir ve istedikleri bir cihaz göründüğünde hızlı hareket edebilir ya da belirli bir iPhone modeli yenilenmiş mağazaya geldiğinde kendilerini uyaran Refurb Tracker ve RefurbMe gibi bir araç kullanabilirler.