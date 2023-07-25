Netflix’e Yepyeni Bir Sekme Daha Geliyor: ‘My Netflix’

Netflix'in blog sayfasında yayınlanan açıklamaya göre halihazırda bulunan "İndirilenler" sekmesi yerine My Netflix sekmesi gelecek. Bu yeni sekme aslında Netflix'in kaydırmalı arayüzündeki karışıklığı gidererek, kullanıcıların ne izlemek istediğine karar vermesine yardımcı olacak.

Bu özellik sayesinde izleyiciler izlemek istedikleri tüm dizi ve filmlere tek bir yerden kolayca erişebilecekler. Bu yeni sekmenin içinde ulaşabileceğiniz şeyler; son izlenen filmler ve TV şovları, indirilenler, fragmanlar, hatırlatıcılar, beğenilenler, "İzlemeye Devam Et" ve "Listem" bölümü olacak. Böylece önceden karar verip de bir türlü izleyemediğiniz şeyleri hatırlamanız daha kolay olacak.

Yeni Sekme Ne Zaman Aktif Olacak?

Mobil kullanıcılar için geliştirilen bu yeni özellik, bugünden itibaren iOS cihazlarında kullanılabilecek. Android cihazlar ise bu sekmeye ağustos ayının başında erişebilecek.

Netfflix'in açıklamasına göre; bu özellik sayesinde izlemek üzere kaydettiğiniz veya indirdiğiniz bir şeyi hızlıca seçebildiğiniz gibi tüm dizi ve filmleri yeniden keşfedebileceksiniz. Netflix'i açıp da ne izlemek istediğinize karar vermek için vaktiniz olmadığında bu sekme size bir rehber nitelğinde yol gösterecek.

Netflix, geçitğimiz günlerde parola kısıtlama kararı alarak daha önce arkadaşlarının hesaplarını kullanan müşterilerin yeniden abone olmasını sağlamıştı. Kısıtlama sonrasında Netflix'in kullanıcı sayısındaki gözle görülür artışın ardından bu hamlesi de oldukça dikkat çekecek gibi duruyor.

Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?