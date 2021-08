İnsanlık Tarihinde Yer Altında Yaşayan İnsanlar Oldu mu?

Antik yer altı mezarlarından modern metrolara kadar insanların yer altına bulunduğu ile ilgili sayısız örnek var. Peki, tarih boyunca hiç yer altında yaşayan insanlar oldu mu? İnsanlar, topluluk halinde yerin yüzünde değil de altında yaşadı mı?

İnsanlar belirli bir süreliğine de olsa yer altında yaşadı ancak bu, insanların sadece başka seçenekleri olmadığında başvurduğu bir seçenek oldu.

Underground: A Human History of the Worlds Beneath Our Feet kitabının yazarı Will Hunt, konu ile ilgili olarak şu sözleri kullandı:

"Yer altı hakkında bilinmesi gereken önemli bir şey varsa o da oraya ait olmadığımızdır. Bedenlerimiz biyolojik ve fizyolojik olarak yer altı yaşamı için tasarlanmamıştır."

Yine de insanların yer altına doğru çekildiği anlar oldu. Tarih boyunca insanlar çeşitli sebeplerden ötürü yerin altında yaşadı. Hunt, insanların WordsSideKick'e verdiği demeçte ev inşa edecek bir malzemeleri olmadığında yer altını ev olarak kullandığını söyledi.

Yer Altında Yaşayan İnsanlar Hangi Koşullarda Yer Altına İndi?

İnsanlar, aşırı iklim olaylarının olduğu bölgelerde yazın serinlemek, kışın ısınmak için yer altına inerdi. Yer altı ayrıca herhangi bir tehdit faktöründen saklanmak için güvenli bir yerdi. Örneğin insanlar eskiden hem hava koşullarından hem de tehditlerden korunmak için Türkiye'nin Kapadokya'sının ünlü yer altını inşa etmişti.

Hunt, bu bölgede yaşamış insanların o zamanlarda çeşitli tehlikelerle çok sık karşılaştığını, olası bir acil durumda yer altına çekildiğini ancak orada bir hafta gibi uzun bir süre boyunca kalmadığını ifade etti ve Kapadokya'nın yer altı şehirlerinin bir mimari harikası olduğunu söyledi.

Hunt, insanların doğal ve insan yapımı mağaralarda da yaşadığını belirtti. İnsanlar tarafından yapılan mağaralar, jeolojik koşulların elverişli olduğu her yerde görülebiliyor. Hunt, bu tür mağaraların çok yaygın olduğunu, dünyanın her yerinde görmenin mümkün olduğunu dile getirdi.

Yer Altında Yaşayan İnsanların Sayısı Gelecekte Artabilir

Şehirlerin nüfusu arttıkça şehrin sakinleri de yer altına taşınabilir. Dünyanın şu an belirli yerlerinde aşağı inmenin yolları araştırılıyor. Eun Hee Lee, bunu yapmak için gereken teknolojinin zaten mevcut olduğunu, asıl sorunun ise insanların yer altına taşınmak isteyip istememesi olduğunu ifade etti.

Lee, aydınlatma, oda boyutu, tavan yüksekliği ve ortamın diğer özelliklerinin yer üstü ile tutarlı olduğu sürece yerin altında kalmanın psikoloji üzerindeki olumsuz etkilerinin henüz ortaya koyulmadığını söyledi.

Teknoloji sayesinde yer yüzü ile yer altı ayrımını ortadan kaldırmak Lee'ye mümkün görünse de insanlar yerin altında yaşama fikrine henüz sıcak yaklaşmıyor.