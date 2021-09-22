Yer Çekim Dalga Dedektörü Daha Önce Görülmemiş Sinyaller Aldı

Yer çekim dalga dedektörü farklı sinyaller buldu. Yeni yer çekim dalga dedektörü tarafından yakalanan gizemli ve daha önce görülmemiş olan sinyaller uzmanları meraklandırıyor.

Halkalı kuvars parçasına dayanan yer çekim dalga dedektörü, ilk 153 günlük çalışmasında iki gizemli sinyal kaydetti. Bu sinyallerin tam olarak ne olduğu belli değil; bir dizi fenomenden geliyor olabilir. Ancak bu fenomenlerden biri detektörün tam olarak algılamak için tasarlanmıştı: daha önce hiç kaydedilmemiş yüksek frekanslı yer çekim dalgaları.

Herhangi bir sonuca varmak için çok erken, ancak dedektörün bir sonraki yinelemesi kuvarsın rezonansa girmesine neden olan şeyi bulacak gibi görünüyor. Batı Avustralya Üniversitesinden fizikçi Michael Tobar, "Bu olayın yeni dedektörün hassas olduğunu ve bize sonuçlar verdiğini göstermesi heyecan verici, ancak şimdi bu sonuçların tam olarak ne anlama geldiğini belirlememiz gerekiyor" dedi.

Bu çalışma sayesinde bu cihazların yüksek hassasiyetli yer çekim dalga dedektörleri olarak kullanılabileceğini ilk kez gösterdiklerini söyleyen Tobar, ilk çığır açan yer çekim dalgası tespitinin sadece altı yıl önce yapıldığını hatırlattı.

O zamandan beri LIGO ve Virgo dedektörleri, Evrenin henüz bilinmeyen yer çekimi dalgalarına sahip olduğunu, kara delikler ve nötron yıldızları arasındaki çarpışmalardan dalgalandığını ortaya çıkarmaya devam etti.

Yer çekim dalga dedektörü yeni sinyaller buldu

Uzmanların söylediklerine göre bu dedektörler devasa boyutta ve sadece kolları 4 kilometre uzunluğunda. Bu kollarda yer alan lazerler, yer çekim dalgaları tarafından bozulur ve dalgalara neden olan olayın doğasını ortaya çıkarmak için analiz edilebilen girişim desenleri üretir.

Yakın geçmişteki yüksek frekanslı yer çekim dalgası kaynakları, bozon yıldızları ve ilkel kara delikler gibi varsayımsal nesneleri içerebilir. Bu dalgalar, karanlık madde bulutları tarafından bile üretilebilir.

Detektörün bir sonraki yinelemesi için araştırmacılar, müon dedektörüyle birlikte Süper İletken Kuantum Girişim Cihazı (SQUID) okuması olan ikinci bir kristal ekleyecek. Bu, ekibin algıladığı sinyallere neyin neden olduğunu anlamasına yardımcı olacak.

Tobar, "Deneyin bir sonraki nesli, dedektörün bir klonunun ve kozmik parçacıklara duyarlı bir müon dedektörünün oluşturulmasını içerecek. İki dedektör yer çekim dalgalarının varlığını bulursa bu gerçekten heyecan verici olacak" dedi.