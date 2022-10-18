Yer Çekiminin Sürekli Olarak Dünya'nın Yüzeyini Şekillendirdiği Ortaya Çıktı

Yeni bir çalışma, yer çekiminin Dünya üzerindeki etkisinin gezegenimizin yüzeyini sürekli olarak şekillendirdiğini ortaya koyuyor. Gezegenimiz oluştuğunda, bunu yer çekimi alanına doğru toz ve kaya çekerek yaptı. Küre şişerken, yer çekimi daha fazla malzeme toplamaya devam etti. Şimdi, yer çekiminin Dünya üzerindeki etkisi, gezegenimizi derinden şekillendirmeye devam ediyor.

Bu fikir, araştırmacıların yer çekiminin gezegenimizdeki derin yapılar üzerinde sahip olduğu ince etkilere baktığı yakın tarihli bir çalışmada ortaya atıldı. Çalışma, yer çekiminin Dünya üzerindeki etkilerini ve bunun üzerindeki kabuğun yükselmesine ve düşmesine nasıl neden olabileceğini vurguluyor.

Bu denklemi gerçekten anlamak için yer çekiminin bir bütün olarak nasıl çalıştığına bakmamız gerekiyor. Bilim insanları en uzun süre g = 9,8 ms–2 denklemine dayanarak çalıştılar. Bununla birlikte yeni çalışmalar, yer çekiminin tüm gezegen için sabit olmadığını göstermiştir. Bunun yerine bu kuvvet bulunduğunuz yere göre değişebilir. Örneğin yer çekiminin ekvatordaki Dünya üzerindeki etkileri, orada çekim daha zayıf olduğu için farklıdır.

Yer Çekimi Dünya Yüzey Şeklini Nasıl Etkileyebiliyor?

ESA'nın web sitesinde belirttiği üzere yer çekimi ekvatorda minimum 9,78 ms-2'den kutuplarda maksimum 9,83 ms-2'ye kadar değişebiliyor ve şimdi, bu yeni çalışmayla yer çekiminin Dünya üzerindeki etkilerine ilişkin bu küçük ama önemli değişikliklerin nedenini nihayet anlayabiliyoruz.

Araştırmacılar çalışmalarını Nature Communications'da yayınladılar. Araştırmada yer kabuğunda gördüğümüz değişiklikler üzerindeki yer çekiminin rolünün, yer çekiminin Dünya'nın derinliklerindeki yapılar üzerindeki etkilerine dayandığını savunuyorlar. Sonuçta Dünya'nın yüzeyi ve iç seviyeleri her yerde aynı değildir. Bunun yerine farklı alanlar yapının ne kadar güçlü olduğunu değiştirebilir.

Sonuç olarak yer çekimi, yüzeyin altındaki bu yapıları değiştirerek yer kabuğu üzerinde bir etkiye sahip olabilir. Yer çekiminin bir bütün olarak Dünya'yı nasıl etkilediğini daha iyi anlayarak, yer çekiminin diğer gezegen cisimlerini nasıl etkilediğini anlamanın yeni yollarını bulabilir ve hatta Ay'da ve ziyaret ettiğimiz diğer yerlerde yapay yer çekimi yaratabiliriz.