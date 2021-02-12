Yerinde Karar Dönemi Başlıyor: Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerinde karar dönemini duyurmuştu ve il bazlı kısıtlamaların gevşetilip sıkılaştırılabileceğini söylemişti. Bilim Kurulu Üyesi, yerinde karar dönemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın tarafından yapılan yerinde karar dönemi açıklaması.

Yerinde Karar Başlıyor: Yerinde Karar Ne Demek?

Sözcü.com.tr'nin aktardığı habere göre Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın yaptığı açıklama yerinde karar dönemini şu şekilde ifade etti:

"Mesela İstanbul'da Şile ile Kadıköy aynı oranda vaka yüküne sahip midir? O zaman 'A' ilinde belirli bölgelerde belirli işletmeler açık olacak veya hastalık yükü yüzünden 'B' ilinde bu tip yerlerin tamamı kapalı olacak. 'Yerinde karar' dediğimiz dönem burada devreye girecek."

İl Pandemi Kurulları ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre İl Hıfzıssıhha Kurulları olduğunu belirten Prof. Dr. Levent Akın açıklamasının devamında "Hastalığın boyutları ilden ile değiştikçe vaka sayıları da değişiyor. Bütün Türkiye çapında aynı kararları uygulayacağımıza illerde durumlar ağırlaşırsa, biraz daha önlemleri sıkılaştırma, eğer durumları iyileşirse biraz daha önlemleri gevşetme konusunda karar alma yetkisine sahip bu kurullar." dedi.

Vakaların artış eğiliminde olduğunu söyleyen Akın, yerinde karar dönemi için "Şu an çalışmalar sürüyor, uygulamaya geçtiğinde de herkesin haberi olacak" bilgisini verdi.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.