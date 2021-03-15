Yerinde Karar Döneminde Yeni Formül: Sarı İçinde Kırmızı Bölge!

Yerinde karar dönemi kapsamında yayımlanan risk haritasındaki renk kodu uygulamasına yeni bir alternatif gelebilir. Kabine toplantısı öncesinde renk kodu uygulaması hakkında ortaya atılan iddiaya ilişkin tüm merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Yerinde Karar Dönemi İçin Yeni Formül Yolda

Mart ayı itibarıyla yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yeni bir döneme geçildi. Normalleşme sürecinde Türkiye genelinde uygulanan kısıtlamaların illerdeki vaka durumuna göre hafifletiliyor veya sıkılaştırılıyor. Yani kısıtlamalar risk seviyesine göre düzenlenmeye başlandığından dolayı İstanbul'da yaşayan bir kişi ile Ankara'da yaşayan bir kişinin uyması gereken kısıtlamalar artık aynı değil.

Türkiye'deki koronavirüs kısıtlamaları, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olmak üzere dört farklı risk grubuna göre belirleniyor. İllerdeki risk seviyeleri mavi (düşük riskli), sarı (orta riskli), turuncu (yüksek riskli) ve kırmızı (çok yüksek riskli) olmak üzere dört farklı renk ile haritaya aktarılıyor.

Yeni normalleşme süreciyle beraber bazı vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaması sonucunda vaka sayılarında önemli bir artış meydana geldi. Öyle ki 14 Mart tarihinde vaka sayısı 13.378, hasta sayısı ise 852 olarak açıklandı. Bir önceki gün ise vaka sayısı 15 bini aştı. Hasta sayısı ise 841 olarak duyuruldu. Diğer günlerdeki vaka sayıları da oldukça yüksek seviyedeydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün (15 Mart 2021) Kabine toplantısı yapılacak. Toplantı gündeminin ilk sırasında ise koronavirüs ile mücadele kapsamıdna alınan tedbirler ve normalleşme süreci yer alıyor. Bugün ayrıca illere göre risk durumu haritası güncellenecek. Böylece illerin risk seviyesine göre tedbirler sıkılaştırılacak ya da hafifletilecek.

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre risk durumu haritasındaki renk kodu uygulamasına yeni bir alternatif gelebilir. Özellikle büyükşehirlerin kırmızı bölge uygulamalarına geçilmeden alternatif olarak farklı tedbirler üzerinde çalışıldığı belirtildi. Örneğin sarı veya turuncu risk seviyesindeki illerde kırmızı bölgeler (vakaların fazla olduğu ilçeler gibi) ilan edilmesi ve söz konusu bölgelere bazı kırmızı bölge kurallarının uygulanması gibi karma uygulama gelebilir. İddiaya göre Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulanan yerlere yasak getirilmesi de seçenekler arasında.