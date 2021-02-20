Sağlık Bakanı'ndan Yerinde Karar Dönemi Hakkında Kritik Açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerinde karar dönemi hakkında yeni bir açıklama yaptı. Bakan Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden önümüzdeki ay başlayacak yeni dönemin nasıl olacağına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Peki, kademeli normalleşme nasıl olacak? Konuya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Yerinde Karar Dönemi Nedir, Nasıl Olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda Türkiye genelinde uygulanmaya devam eden kısıtlamaların illerdeki vaka durumuna göre hafifletilip sıkılaştırılabileceğini söylemişti. Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamanın ardından Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, yeni dönemi şu ifadelerle anlatmıştı:

"Mesela İstanbul'da Şile ile Kadıköy aynı oranda vaka yüküne sahip midir? O zaman 'A' ilinde belirli bölgelerde belirli işletmeler açık olacak veya hastalık yükü yüzünden 'B' ilinde bu tip yerlerin tamamı kapalı olacak. 'Yerinde karar' dediğimiz dönem burada devreye girecek."

Sağlık Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak" ifadelerine yer verdi.

Yapılan açıklamaya göre 1 Mart 2021 tarihinden itibaren yeni dönemde illerin vaka durumuna göre dört risk seviyesi belirlenecek. Sözcü'deki habere göre bu risk seviyeleri düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli olmak üzere dört farklı risk grubundan oluşacak. Düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riskli turuncu ve çok yüksek riskli iller ise kırmızı renk ile gösterilecek.

Yüz binde 10’un altında vaka görülen iller “düşük riskli“,

Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller “orta riskli“,

Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller “yüksek riskli“,

Yüz binde 100’ün üstünde vaka seyri görülen iller ise “çok yüksek riskli”

Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 20, 2021

Türkiye Koronavirüs Son Durumu

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 19 Şubat tarihinden itibaren toplam vaka sayısı 2.624.019 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 27.903'e yükseldi. İyileşen hasta sayısının 2.511.548 olduğu açıklandı. Ağır hasta sayısının 1.185 olduğu belirtildi. 19 Şubat tarihinde günlük vaka sayısı 7.419, hasta sayısı ise 638 olarak açıklandı.