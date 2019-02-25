Yerli Arama Motoru Yaani’ye Önemli Özellikler Geliyor

Macerasına Ekim 2017’de başlayan Turkcell’in yerli arama motoru Yaani, e-posta hizmeti ve navigasyon özellikleri kazanacak.

İlk olarak mobil platformlar için kullanıma sunulan Yaani, geçtiğimiz nisan ayında web üzerinden kullanıcılarla buluşmuştu.

Arama motoru piyasasında iyi bir alternatif olma yolunda ilerleyen Yaani, aylık ortalama 89 milyon, günlük ise ortalama 3 milyondan fazla aramaya ev sahipliği yapıyor.

Turkcell desteğiyle tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen Yaani, kazanacağı yeni özelliklerle daha da zenginleşecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, arama motorunun yeni hizmetlerininin Yaani E-posta ve Yaani Navigasyon olacağını duyurdu.

Hayata geçirdikleri ürün ve hizmetlerin sadece Türkiye’de değil, dünyada da büyük bir ilgi gördüğünü belirten Terzioğlu, Yaani’nin bir yıldan kısa sürede 8 milyon indirilme rakamına ulaştığını ifade etti.

Terzioğlu, Yaani’ye eklenecek yeni e-posta ve navigasyon servislerine ait verilerin Turkcell’in veri merkezlerinde saklanacağını söylerken, Yaani E-Posta’nın Turkcell servisleri ile entegre bir şekilde çalışacağını belirtti.

Turkcell ayrıca kullanıcıların Hızlı Giriş teknolojisini kullanmalarına da olanak sağlayacak.

Yerli arama motoru Yaani'yi aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.



